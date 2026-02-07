Lenny Pintor, 9 Ocak 2026 tarihinde resmi olarak Eyüpspor'a katıldı. Transferin ardından sosyal medyada geniş yankı bulan oyuncu, sağ kanat pozisyonunda görev yapıyor. Fransa doğumlu futbolcu, kariyeri boyunca çeşitli kulüplerde forma giydi ve uluslararası tecrübeye sahip.

Lenny Pintor Kimdir

Lenny Pintor, 5 Ağustos 2000 tarihinde Paris'te doğdu. Fransız milliyetli profesyonel futbolcu, 179 cm boyunda ve sağ ayaklı oynuyor. Kariyerine Fransa'da altyapı takımlarında başladı. Lyon gibi kulüplerde forma giydi, daha sonra çeşitli Avrupa takımlarında şans buldu. Fransa U20 milli takımında 10 maçta görev aldı.

Eyüpspor Transferi ve Sözleşme Detayları

Pintor, 2025 yılından beri LASK forması giyiyordu. Eyüpspor'a transferi 9 Ocak 2026'da tamamlandı. Sözleşme süresi 30 Haziran 2027'ye kadar olup, kulüp bir yıl daha uzatma opsiyonuna sahip. Transfer, Eyüpspor'un ara dönemde 13 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdiği sürecin parçasıydı. Kulüp, aynı gün başka transferler de duyurdu.

Mevki ve Kariyer Geçmişi

Lenny Pintor, esas olarak sağ kanat oyuncusu olarak biliniyor. Hücum hattında etkili driplingleri ve hızıyla tanınıyor. Piyasa değeri yaklaşık 200 bin euro seviyesinde. Önceki kulüpleri arasında Lyon ve LASK öne çıkıyor. Avusturya Bundesliga'da iki buçuk sezon geçirdi. Eyüpspor'da forma giymeye başladıktan sonra Süper Lig'de performansıyla dikkat çekmesi bekleniyor.

Bu transfer, Eyüpspor'un Süper Lig'deki rekabet gücünü artırma çabalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Kulüp, devre arası döneminde en aktif takımlardan biri konumuna geldi. Pintor'un adaptasyon süreci ve sahaya yansıyacak katkısı önümüzdeki maçlarda netleşecek.