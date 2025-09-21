Okan Kurt'un hayat hikayesi, çocuklukta ailesine duyduğu sevgiyle başlayan ve yıllar sonra profesyonel bir mesleğe dönüşen bir serüven niteliğinde. İşitme engelli bir anne ve babanın çocuğu olan 43 yaşındaki Kurt, onların hayatını kolaylaştırmak için küçük yaşlarda işaret dilini öğrendi. Bu yeteneği, onu şimdi Türkiye İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı'nın tercümanlığına kadar taşıdı. "Annemin ve babamın hem ağzı hem kulağı oldum" diyen Kurt, bu rolüyle milli takımın başarı yolculuğunda köprü vazifesi görüyor.

CODA'dan profesyonel tercümanlığa uzanan kariyer

Kendini "CODA" (Annesi ve babası işitme engelli olan bireylere verilen isim) olarak tanımlayan Okan Kurt, 43 yıldır işaret dilini kullandığını belirtiyor. Çocukluğunda annesi ve babasına doktor randevularında yardımcı olmakla başlayan bu serüven, onu profesyonel bir kariyere taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavı başarıyla tamamlayan Kurt, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde üç yıl görev yaptıktan sonra Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu'na geçiş yaptı. Burada farklı branşlarda milli sporculara destek olan Kurt, şimdi de Japonya'daki Yaz Olimpiyatları'na hazırlanan futbol milli takımıyla birlikte Burdur'da çalışmalarını sürdürüyor. Sahada antrenörler ve futbolcular arasında iletişim kurarak takıma büyük katkı sağlıyor.

'İşaret dili benim ana dilim'

Okan Kurt, işaret dilini "ana dili" olarak gördüğünü ve Türkçenin kendisi için "yardımcı dil" olduğunu ifade ediyor. Profesyonel anlamda tercümanlığa başlamadan önce herhangi bir eğitim almadığını, işaret dilini de tıpkı herkesin kendi ana dilini öğrendiği gibi ailesiyle iletişim kurarak öğrendiğini belirtiyor. Milli takımda görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kurt, "Bir insana yardımcı olmak her insan için çok güzel bir şey. Bizim için yaşam boyu bir yardım zinciri oldu. Burada olmak da çok mutlu ve gurur verici bir şey" sözleriyle duygularını paylaştı.

İşaret dili farkındalığı artıyor

Son on yılda işaret diline olan ilginin ve farkındalığın önemli ölçüde arttığına dikkat çeken Kurt, "Neredeyse her yerde işaret dili tercümanlığı var. İşaret dili bilmeyen herkese şunu söyleyebilirim: Ufak da olsa bir tanışma cümleleri, sohbet edebileceğiniz cümleleri öğrenmelisiniz. Bu durumun işitme engelli bireylere çok faydası olacaktır" diyerek çağrıda bulundu.