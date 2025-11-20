Ankara Fenerbahçeli İş Adamları Derneği'nin (AFİDER) yeni hizmet binası, Çankaya Selçuk Yula Caddesi’ndeki adresinde düzenlenen törenle resmen açıldı. Sarı-lacivert camiayı buluşturan etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti.

Fenerbahçe yönetiminden üst düzey katılım

Törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri Ufuk Şansal ve Ertuğrul Eren Ergen, eski yöneticiler Hakan Safi ve Hakan Bilal Kutlualp ile AFİDER Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Coşkun Samancı katıldı.

Sarı-lacivertli camianın önemli isimleri, AFİDER’in yeni merkezinde bir araya gelerek derneğin geleceği ve Fenerbahçe’nin kurumsal yapısına katkıları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Saran: “AFİDER en faydalı derneklerden biri”

Törende konuşan Başkan Sadettin Saran, AFİDER’in Fenerbahçe camiasındaki yerinin özel olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“AFİDER, Fenerbahçe’yi temsil eden en faydalı derneklerden biri. Tüm dernekleri yakından takip ediyoruz. Bazıları çok verimli değil ama bazıları gerçekten çok faydalı. AFİDER, bu anlamda örnek olacak nitelikte. Bugüne kadar güzel işler yapılmış, bundan sonra daha iyilerini birlikte yapacağız.”

“Fenerbahçe’nin büyüklüğü bu gönüllülük sayesinde”

Ankara’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Saran, camianın büyüklüğünün gönülden çalışan dernekler sayesinde ayakta kaldığını söyledi:

“Fenerbahçe'nin büyüklüğü sizin gibi dernekler sayesinde oluyor. Sürdürülebilirlik çok önemli. Taşın altına elini koyan, Fenerbahçe’yi karşılıksız seven insanlar olduğu sürece bu birlik ve beraberlik güçlenecek. Çok yakında yine bir arada olacağız.”

Samancı’dan Saran’a anlamlı hediye

AFİDER Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Coşkun Samancı, konuşmaların ardından Başkan Sadettin Saran’a tespih hediye etti. Tören, samimi sohbetlerin yaşandığı kokteyl ile sona erdi.

Yeni merkez, camia için buluşma noktası olacak

AFİDER’in yeni hizmet binasının, Ankara’daki Fenerbahçeli iş insanlarını bir araya getiren önemli bir merkez olması ve kulüp ile camia arasındaki bağları daha da güçlendirmesi bekleniyor.