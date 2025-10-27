Son Mühür - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep maçı öncesinde bir okulu ziyaret etti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahis konusundaki açıklamalarına değinen Saran, şu ifadeleri kullandı:

''Beni mutlu etti...''

"Bugünkü açıklamalar beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş ve ortaya çıkarılmış olması beni mutlu etti. Çünkü biz Fenerbahçe olarak bunu en çok dile getirdik. Haklılığımız ortaya çıkıyor. Türk futbolu adına vahim, üzücü ve şok edici bir durum. Ancak ortaya çıkması da umut verici. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve federasyonu kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Takipçisi olacağız. Bilgiler geliyor. İstanbul'a dönüşte ilgileneceğiz."