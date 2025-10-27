Son Mühür- TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığına dair açıklamaları Türk futbolunda yeni bir dönemin başlayacağının sinyallerini verdi.

Hacıosmanoğlu açıklamalarında, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığını duyurdu.

10 hakem, 10 binin üzerinde bahis...



"10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kere oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde maçta bahis oynadığı tespit edilmiştir'' diyen Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası ligin lokomotif konumunda olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan peş peşe açıklamalar geldi.

Açıklamalarda Hacıosmanoğlu'na şeffaf olunması çağrısında bulunarak söz konusu hakemler ve bahis konusu olan karşılaşmaların kamuoyuyla paylaşılması istendi.



İnanılır gibi değil...



Gazeteci yazar Şamil Tayyar da, ''Meğer, profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı varmış.

Bunların 152’si aktif olarak bahis oynuyormuş.

İçlerindeki 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, sadece bir hakemin tek başına 18 bin 227 işlemi belirlenmiş.'' hatırlatasında bulunarak,

''İnanılır gibi değil.

Artık işin bahanesi yok, yargı bir uçtan girmeli diğer uçtan çıkmalı, kimsenin gözünün yaşına bakmamalı.'' çağrısında bulundu.

