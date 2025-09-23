Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret ederek futbol takımıyla bir araya geldi. Yarın oynanacak Dinamo Zagreb maçı öncesinde takıma başarılar dileyen Saran, basın mensuplarına yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi. Saran, "Sene sonuna kadar kutlamadan, bayram yapmadan gecemiz, gündüzümüz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak olacak" dedi.

Saran'dan oyunculara destek mesajı

Başkan Saran, 22 yıl aradan sonra yeniden Samandıra'ya gelmenin heyecanını yaşadığını belirtti. Fenerbahçe'yi hep birlikte güzel günlerin beklediğini ifade eden Saran, yarın oynanacak hem Cumhurbaşkanlığı Kupası hem de Dinamo Zagreb maçlarından galibiyetle ayrılacaklarına olan inancını dile getirdi.

Seçim sürecinde hakkında eleştirel ifadeler kullandığı belirtilen Mert Hakan Yandaş ile ilgili bir soruya yanıt veren Saran, "O konuyla ilgili çok bir şey söylemeyeceğim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum. İrfan Can ile yapılan bir açıklama var galiba. İnsanları kaybetmek çok kolay. Önemli olan kazanmak. Ben hiçbir oyuncumu kimseye yedirmem. Kötü niyetle değil. Sağdan, soldan duyuyor. Şu an bir belirsizlik var. Çok negatif konuşan var. O da bir şeyler söylemiş. İnşallah benimle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünür. Bir kişinin lafıyla, anlık söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetmeye niyetim yok. Ben sonuna kadar arkalarındayım" diyerek oyuncularına tam destek verdi.

Şampiyonluk için birlik vurgusu

Saran, başkanlık sürecindeki en büyük hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve bunun için tüm camianın birlik içinde olması gerektiğini vurguladı. "Birlik, beraberlik olmadan şampiyon olunmaz. Bu sadece takım için değil. Taraftarsız hiç şampiyon olamayız. Eski başkanlarımızla beraber inşallah kupayı kaldıracağız" sözleriyle camianın kenetlenmesi gerektiğini belirtti. Başkan Saran, mazbata töreninin de Cuma günü saat 18.00'de düzenleneceğini açıkladı.

"Ali Bey kupayı kaldırmalı"

Yarın basketbol takımının Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanması durumunda, kupayı kendisinin değil, eski başkan Ali Koç'un kaldırması gerektiğini ifade eden Saran, bu davranışı ile camia içindeki birliktelik mesajını pekiştirdi. "Yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanırsak Ali Başkan oradaysa kupayı benim değil, onun kaldırması gerek. O yoksa da Sertaç Bey'in kaldırması gerek. Hep beraber olacağız. Yeni bir sayfa açıyoruz. Eski sayfa da Ali Bey iyi bir başkandı. Fenerbahçe için çok şey yaptı. Biz daha iyisini yapacağız" diyerek eski yönetime de saygı duyduğunu gösterdi. Bu açıklamalar, Saran'ın camia içinde bütünleştirici bir rol üstlenmek istediğini ortaya koydu.