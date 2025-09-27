Son Mühür - Premier Lig takımı West Ham, teknik direktör Graham Potter ile iş birliğini sonlandırdığını açıkladı. Londra kulübünde 8 ay görev yapan İngiliz teknik adam, olumsuz performans nedeniyle görevinden alındı.

Potter'dan düşük performans

50 yaşındaki teknik direktör, West Ham'ı çalıştırdığı 25 maçta 6 kez kazanırken, 5 maçta berabere kaldı ve 14 kez mağlup oldu. Bu sezon ise takım, oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlik alarak ligde 19. sırada bulunuyordu.

İşte yerine gelecek isim

Guardian’da yayımlanan habere göre, West Ham’daki boş teknik direktörlük pozisyonu için ilk aday, Nottingham Forest’tan ayrılan Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo oldu.