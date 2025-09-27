Son Mühür - Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Ancak Sarı-Kırmızılı ekibin sahadaki performansı, özellikle son anlarda taraftarlar arasında tedirginlik yarattı. Alanyaspor’un iki şutunun direkten döndüğü karşılaşma sonrası Nihat Kahveci, Galatasaray’ın oyununu sert ifadelerle eleştirdi.

''90+5'te bile 3 gol atma ihtimali vardı''

Nihat Kahveci, Galatasaray’ın galip gelmesine rağmen sahada daha iyi olan tarafın Alanyaspor olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün oyunun kazananı, Galatasaray'a karşı girebileceği pozisyonların katbekat fazlasına giren Alanyaspor'du. Cepheden şut çektiler, altı pastan gol kaçırdılar, direğe takıldılar. 90+5'te bile 3 gol atma ihtimalleri vardı. Tek eksik, topun ağlarla buluşmamasıydı. Maçın hakkı 6-1, 7-1'di"

Çakır'a da ayrı bir parantez açtı

Kahveci, Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır’a özel bir vurgu yaptı ve "Uğurcan Çakır, Muslera misali şampiyonluk modunu açtı. Muslera'yı efsane yapan performansları buydu. Özellikle ikinci yarıda Galatasaray'ın en iyisiydi" şeklinde konuştu.

Sane'nin performansı

Son olarak Galatasaray’ın yıldızı Leroy Sane’ye yönelik eleştirilerini dile getiren Kahveci, "Bir maça da top kaptırmadan başla. Ağırlaşmış, saha içinde isteksiz. Sane'ye ne oldu bilmiyorum ama çok kötü" ifadelerini kullandı.