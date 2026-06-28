Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu, 100. yılında sporseverlere büyük bir heyecan yaşattı. Kanal D ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanan organizasyonda, 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayı 2 bin 400 metrelik çim pistte rekabet etti. Tarihi ana tanıklık etmek isteyen binlerce kişi, yarışın birincisini ve dağıtılan rekor ikramiye tutarını öğrenmek için sonuçlara odaklandı. Peki, 100. Gazi Koşusu birincisi kim oldu ve Halis Karataş kaçıncı kez bu gururu yaşadı? İşte Türk at yarışçılığının derbisi olarak bilinen 100. Gazi Koşusu sonuçları...

100. GAZİ KOŞUSU'NU KİM KAZANDI, BİRİNCİ HANGİ AT OLDU?

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 100. Gazi Koşusu'nu, Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu "Bay Nalçakan" isimli safkan kazandı. Usta jokey Halis Karataş'ın idaresindeki Bay Nalçakan, 2.29.49'luk derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçerek tarihi yarışta birinci oldu. Mücadelede ikinciliği Fedai Kahraman'a ait, Ahmet Çelik'in bindiği "Rabovo" 2.29.96'lık derecesiyle elde etti. Murat Aktaş'ın sahibi olduğu ve jokeyliğini Ercan Çankaya'nın yaptığı "Ersele Beyi" ise 2.30.02 ile üçüncü sırada yer aldı.

100. GAZİ KOŞUSU BİRİNCİLİK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yıl 100. kez düzenlenen organizasyonda dağıtılan ödül miktarları da sporseverlerin dikkatini çekti. Gazi Koşusu birincilik ikramiyesi 50 milyon lira olarak belirlendi. Yarışı kazanan Bay Nalçakan'ın sahibi, birincilik ödülünün yanı sıra 100. Yıl Özel Ödülü, kayıt ücretleri ve at sahibi primiyle beraber toplam 126 milyon 870 bin lira kazandı. At sahibinin aynı zamanda tayın yetiştiricisi olması durumunda yetiştiricilik primi de eklenerek toplam ödül 141 milyon 870 bin liraya ulaşıyor.

Koşuda dereceye giren diğer safkanların kazandığı ödüller ise şu şekilde sıralandı:

İkinci: 20 milyon lira

Üçüncü: 10 milyon lira

Dördüncü: 5 milyon lira

Beşinci: 2 milyon 500 bin lira

HALİS KARATAŞ'IN 7. GAZİ KOŞUSU ZAFERİ

Bay Nalçakan ile birinciliğe ulaşan Halis Karataş, kariyerindeki 7. Gazi Koşusu zaferini elde etti. Son olarak 2014 yılında "Blaze To Win" isimli safkanla bu kupayı kazanan Karataş, 12 yıllık aranın ardından yeniden şampiyonluk sevinci yaşadı.

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan tecrübeli jokey, ilkleri başaran bir isim olduğunu ve 100. yıl koşusunu kazanmanın apayrı bir önem taşıdığını vurguladı. Uzun kariyeri boyunca bu koşuya katılmayı her zaman bir onur olarak gördüğünü belirten Karataş, yarışın son bölümünü şu sözlerle anlattı:

"Önümdeki at durmuş, yanımdaki at gidemiyordu. Az bir açıklık gördüm ve oradan gittim."

GAZİ KOŞUSU REKORLARI VE TARİHÇESİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle ilk kez 1927 yılında düzenlenen koşuyu, Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" isimli tay, jokeyi İhsan Atçı idaresinde kazandı.

Gazi Koşusu tarihinin en iyi derecesini elinde bulunduran isim ise değişmedi. Özdemir Atman'ın sahibi olduğu efsanevi safkan "Bold Pilot", 1996 yılında Halis Karataş idaresinde 2.26.22'lik derece yaparak organizasyonun en hızlı atı unvanını korudu.

Koşuyu üst üste kazanma rekoru ise jokey Ahmet Çelik'te bulunuyor. Çelik; Renk, Graystorm, Piano Sonata, Hep Beraber, The Last Romance, Call To Victory ve Burgas isimli safkanlarla tam 7 yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu ilk sırada tamamladı. Unutulmaz jokeylerden Ekrem Kurt da geçmişte 1971, 1972 ve 1973 yıllarında üst üste üç kez bu yarışı kazanma başarısı göstermişti.