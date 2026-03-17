Her bayram döneminde olduğu gibi bu yıl da milyonlarca vatandaş memleketlerine dönmek için yollara çıkacak. Artan araç sayısıyla birlikte kaza riski de yükseliyor. Peki sabit radar noktaları nerede? Hız cezası 2026'da ne kadar? İşte sürücülerin bilmesi gereken tüm detaylar.

Sabit radar noktaları nerelerde?

Türkiye genelinde otoyol ve çevre yollarında konuşlandırılan sabit radar platformları, araçların anlık ve ortalama hızını ölçüyor. İhlal anında plaka otomatik olarak kaydediliyor ve ceza süreci başlıyor. En yoğun radar noktaları arasında Ankara-Kırıkkale yolu, Afyonkarahisar çevresi, Bolu Dağı geçişi, Erzurum, Konya, İstanbul otoyolları ve Gaziantep güzergahları öne çıkıyor. Sürücüler, güzergahlarındaki radar noktalarını EGM'nin resmi internet sitesindeki interaktif haritadan kontrol edebiliyor.

Hız sınırı cezaları 2026'da ne kadar?

Yeni düzenlemeyle birlikte hız cezaları ciddi şekilde güncellendi. Yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 km/s aşanlara 2 bin TL, 26-35 km/s aşanlara 12 bin TL, 66 km/s ve üzeri aşanlara ise 30 bin TL idari para cezası uygulanıyor. Yerleşim yeri dışında ise 11-15 km/s aşmak 2 bin TL, 31-40 km/s aşmak 12 bin TL, 71 km/s ve üzeri ihlaller ise 30 bin TL cezayla karşılanıyor.

Ehliyet geri alma süreleri de değişti

Yüksek hız ihlallerinde sadece maddi ceza değil, sürücü belgesi geri alma yaptırımı da devreye giriyor. Yerleşim yeri içinde 46-55 km/s aşanlara 30 gün, 56-65 km/s aşanlara 60 gün, 66 km/s ve üzeri aşanlara ise 90 gün ehliyet geri alma cezası veriliyor. Yerleşim dışında bu eşikler 51-60, 61-70 ve 71 km/s üzeri olarak uygulanıyor. Bayram yolculuğuna çıkacak sürücülerin hız sınırlarına uyması, hem can güvenliği hem de ağır cezalardan korunmak açısından büyük önem taşıyor.