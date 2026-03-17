Daha önce "Sen Anlat Karadeniz" dizisindeki Fikret rolüyle geniş kitlelerin hafızasına kazınan Nurşim Demir, uzun soluklu tiyatro kariyeri ve televizyon projelerindeki güçlü performanslarıyla tanınan deneyimli bir oyuncu. Peki Gönül Dağı İpek kimdir, onu canlandıracak Nurşim Demir kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Nurşim Demir kimdir, kaç yaşında?

Nurşim Demir, 29 Mayıs 1952'de İstanbul'da dünyaya geldi. 73 yaşındaki usta oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Eğitiminin ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu sahnesinde uzun yıllar emek veren Demir, tiyatro dünyasının köklü isimlerinden biri haline geldi.

Nurşim Demir'in oynadığı diziler

2005 yılında "Aşka Sürgün" dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Nurşim Demir, kısa sürede farklı yapımlarda kendini kanıtladı. Kariyerinde "No: 309", "Filinta", "O Hayat Benim", "Babalar ve Evlatlar", "Bitmeyen Şarkı", "Fedai" ve "Gece Sesleri" gibi dikkat çeken projeler yer alıyor. 2018'de yayınlanan "Sen Anlat Karadeniz" dizisindeki performansı büyük beğeni topladı. 2019'da "Doğduğun Ev Kaderindir", 2024'te ise "Can Borcu" dizisinde rol aldı. Son projesi olan Gönül Dağı ile TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Gönül Dağı'nda İpek karakteri ne anlatıyor?

Gönül Dağı her cumartesi akşamı milyonlarca seyirciyi ekran başına toplayan popüler bir aile dizisi. Son dönemde Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur ve Gökçe Akyıldız gibi isimlerle kadrosunu genişleten dizi, Nurşim Demir'in katılımıyla bir güçlü isim daha kazandı. İpek karakterinin dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir yol izleyeceği henüz net olmasa da Taylan ve Çetin'in annesi rolünün hikayeye derinlik katması bekleniyor. Anadolu'nun sıcak atmosferini yansıtan dizi, samimi karakter ilişkileri ve toplumsal değerlere yaklaşımıyla izleyicinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.