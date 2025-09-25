Son Mühür- İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023’te Yunanistan’ın Leros Adası açıklarında ciddi bir tekne kazası geçirmişti.

Çift, kazada ağır yaralanarak Leros Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ve burada yapılan ilk müdahaleler sayesinde hayata tutunmuştu. Türkiye’ye sevk edilen Sabancı çiftinin tedavileri daha sonra İstanbul’da devam etmişti.

“Hayatımızı kurtardınız”

Aradan iki yıl geçmesinin ardından Ali Sabancı, yaşadıkları o kritik anları unutmadığını belirterek hastane yönetimine teşekkür etti.

Posta'nın haberine göre; Sabancı, “Hayatımızı kurtardınız” diyerek minnettarlığını ifade etti ve hastaneye anlamlı bir bağışta bulunma kararı aldı.

115 bin Euro’luk destek

Sabancı’nın yaptığı bağışın tutarı 115 bin Euro (yaklaşık 5 milyon 600 bin TL) olarak açıklandı. Hastane yönetimi bu teklifi kabul ederek paranın ameliyathane bölümünün modernizasyonunda kullanılacağını duyurdu.