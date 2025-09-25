Son Mühür- Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Anas Bukhash’ın sunduğu “AB Talks” programına konuk olarak hem kariyerindeki hem de özel hayatındaki en zorlu dönemleri anlattı.

Genç yaşta üst üste yaşadığı kayıpları ve yaşadığı ekonomik sıkıntıları paylaşan Ilıcalı, hayatındaki kırılma noktalarını samimi bir dille aktardı.

Genç yaşta yaşadığı travmaları anlattı

Acun Ilıcalı, çok genç yaşta ağır travmalarla yüzleştiğini söyledi. “20 yaşında evlendim, 21’de baba oldum, 22’de anne ve babamı trafik kazasında kaybettim ve 23’te boşanmak zorunda kaldım” sözleriyle yaşadığı kayıpları anlattı.

Bu süreçte büyük acılarla mücadele ettiğini belirten Ilıcalı, hayatının en kritik dönüm noktalarının bu yıllarda yaşandığını vurguladı.

"Tüm parayı batırdım"

Ilıcalı, 24 yaşına geldiğinde hem trafik kazası geçirdiğini hem de maddi anlamda iflas ettiğini açıkladı.

“Annemlerden kalan tüm parayı batırdım ve parasızdım.

O yüzden hayatın o tarafını sonuna kadar gördüm” diyen Ilıcalı, iki yıl boyunca “sıfır lira” ile yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.

Paranın mutlulukla olan ilişkisine de değinen ünlü televizyoncu, “İnsanlar çok zengin olunca mutlu olacaklarını sanıyor. İki tarafı da gördüm. Parasızlık mutsuzluk getirir ama çok para mutluluk getirmez” sözleriyle dikkat çekti.

“Evlilikte başarılı olamadım”

Kendi özel hayatına da değinen Ilıcalı, evlilikleri konusunda samimi açıklamalarda bulundu; “Orada her zaman suçu kendimde bulurum. Fazla takıntılıyım.

Bizim gibiler iş dünyasına girince o yoğunlukla evlilikte maalesef başarılı olamıyor. Okul ve evlilikte başarılı olamadım ama şimdi inşallah evlilikte başarılı olacağım” dedi.