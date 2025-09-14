Son Mühür- Abaco–New Providence seferinde görevli kadın pilot, kaptanın kokpitte elektronik sigara kullandığını rapor ederek uçuşu birlikte gerçekleştirmeyi reddetti. Güvenlik gerekçelerini öne süren pilot, durumu Operasyon Kontrol Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine her iki pilot da seferden alındı ve yerine yeni bir ekip gönderildi.

Uçak, planlanan saatten saatler sonra, Marsh Harbour’dan Florida’nın West Palm Beach kentine hareket etti.

Yolcular saatlerce mahsur kaldı

Yaşanan aksaklık nedeniyle yüzlerce yolcu uzun süre beklemek zorunda kaldı. Marsh Harbour–Florida hattında yaklaşık 30 yolcu biletliydi, 50’den fazlası West Palm Beach’te Abaco’ya dönmeyi bekliyordu. Ayrıca New Providence’a dönecek düzinelerce yolcu da rötardan etkilendi. Birçok yolcu bağlantılı uçuşlarını kaçırırken, bazıları önemli randevularına geç kaldı.

Havayolundan tazminat desteği

Bahamasair Genel Müdürü Tracey Cooper, mağdur olan yolcuların bağlantı rezervasyonlarının yeniden düzenlendiğini ve şirketin tazminat politikaları kapsamında destek sağlandığını açıkladı. Cooper, “Bu olay Bahamasair’de normal bir durum değildi. Bireysel bir ihlalin tüm personeli yansıttığı düşünülmemeli” dedi.

Tehdit ses kayıtları ortaya çıktı

Şirket, kaptan pilotun uygunsuz davranışını rapor eden diğer pilotlara tehdit içerikli sesli mesajlar gönderdiğini de açıkladı. Yetkililer, bu kayıtların mesleki etikle bağdaşmadığını vurguladı.

Cooper, vaping’in havacılık kurallarına aykırı olduğunu belirterek, “Uçakta sigara içmek ve elektronik sigara kullanmak yasaktır. Hem hassas ekipmanlar hem de yolcuların ve mürettebatın sağlığı açısından bu tür davranışlar kabul edilemez” dedi.

“Sıfır tolerans politikası”

Bahamasair yaptığı resmi açıklamada, yolcu güvenliğinin hiçbir zaman tehlikeye girmediğini ve profesyonellikten sapmaya karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını duyurdu. Şirket, “Her türlü tehdit ve uygunsuz davranışa karşı taviz vermiyoruz. Bu olayı son derece ciddiye alıyoruz” ifadesine yer verdi.

Havaalanı personeli olayı “emsalsiz” olarak nitelendirirken, birçok yolcu sosyal medyada hayal kırıklığını dile getirdi. Bazıları tazminat talep ederken, bazıları ise anlaşmazlığın bu denli büyümesine nasıl izin verildiğini sorguladı.

Cooper, yaşananların Bahamasair’in güvenlik sicilini gölgelemediğini ve alınan kararlı tavrın şirketin kamu güvenine bağlılığını pekiştirdiğini savundu.