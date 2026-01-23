Son Mühür - Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tarım işçiliği yapan Meyrem Topal, “Sabahın soğuğunda dondum, üşüdüm. İki yetimim var, onları doyurmaya çalışıyorum. Evim ayda 10 bin lira kira. Buradan aldığım 1000 lira ile geçiniyorum. Kanser hastasıyım. Buraya gelmezsem açım, gelirsem tokum” sözleriyle kamuoyunun gündemine oturdu.

2,5 milyon lira bağışladı

Meyrem Topal’a beklemediği bir yerden destek geldi. Kırmızı bültenle aranan ve Dubai’de yaşadığı belirtilen Sedat Peker’in, Topal’a 2,5 milyon TL yardım yaptığı öğrenildi. Yardım sonrası konuşan Topal, "Evim yoktu ev alırım içinde otururum diye çok sevindim. Çocuklarım da çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde de yapmıştı

Geçtiğimiz günlerde kumar borçları nedeniyle hayatına son veren Şafak Çelik, geride bıraktığı veda videosunda kanser hastası annesi ve gazi babası için Sedat Peker’den destek istemişti. Bu çağrının ardından Peker’in, ailenin banka borçlarını kapattığı, emekli maaşlarına konulan hacizleri kaldırttığı ve aile adına yeni bir ev satın aldığı öğrenilmişti.