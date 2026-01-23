Son Mühür- Türkiye genelinde siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen kararlı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzenlenen "Siber Dolandırıcılık" operasyonları neticesinde, dijital dünya üzerinden haksız kazanç sağlayan dev bir şebeke deşifre edildi. Son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, milyonlarca liralık işlem hacmine sahip çok sayıda şüpheli adalete teslim edildi.

17 ilde eş zamanlı operasyon: 118 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK’ın tam koordinasyonuyla düğmeye basıldı. Adana’dan Trabzon’a, Ankara’dan Mersin’e kadar toplam 17 il merkezli yürütülen geniş çaplı çalışmalarda, dijital mecraları suç mahalli olarak kullanan 118 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 2020 ile 2026 yılları arasındaki banka hesap hareketlerinde tam 2 milyar 183 milyon TL tutarında devasa bir işlem hacmi tespit edildi.

Şüphelilerin 68’i tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan 118 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 68’i, işledikleri suçların niteliği ve delillerin kuvvetli olması sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. 45 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi. Operasyon sayesinde binlerce vatandaşın maddi ve manevi mağduriyet yaşamasının önüne geçildiği vurgulandı.

Siber çetenin kirli yöntemleri deşifre edildi

Jandarma birimlerinin titiz çalışmaları sonucunda suç şebekesinin vatandaşları tuzağa düşürmek için kullandığı yöntemler tek tek gün yüzüne çıkarıldı. Şüphelilerin; yasa dışı bahis oynatarak suç gelirlerini transfer ettikleri, ele geçirdikleri kişisel verilerle dolandırıcılık yaptıkları ve mağdurların banka hesaplarından izinsiz para çektikleri belirlendi. Ayrıca kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak güven kazanan şahısların; sahte yatırım danışmanlığı, hayali ürün satışları ve sosyal yardım başvurusu gibi ilanlarla sosyal medya üzerinden büyük vurgunlar gerçekleştirdiği saptandı.

Dijital materyallere el konuldu

Baskınlar sırasında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç kayıtlarının tutulduğu muhtelif miktarda doküman ele geçirildi. Bakan Ali Yerlikaya, operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından emeği geçen tüm jandarma personelini ve ilgili kurumları tebrik ederek, siber dünyada suçlulara göz açtırılmayacağının altını çizdi. Olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği bildirildi.