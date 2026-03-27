Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla dünya genelinde uygulanan saat değişiklikleri, her yıl olduğu gibi bu bahar aylarında da arama motorlarının en çok sorgulanan başlıkları arasına girdi. Hafta sonu Avrupa genelinde saatlerin bir saat ileri alınacak olması, Türkiye'de yaşayan vatandaşların da "saatler ileri alınacak mı" ve "yaz saati uygulaması var mı" aramalarını artırdı. Özellikle yurt dışıyla bağlantılı çalışanlar ve telefonlarının azizliğine uğramak istemeyenler, saat farklarındaki son durumu araştırmaya başladı.

AVRUPA'DA SAATLER NE ZAMAN İLERİ ALINACAK?

Avrupa ülkeleri, kış aylarının bitmesiyle birlikte gün ışığından daha fazla faydalanmak için bu hafta sonu yaz saati uygulamasına geçiş yapıyor. Belirlenen takvime göre, 28 Mart Cumartesi gününü 29 Mart Pazar gününe bağlayan gece saat 03.00'te kıta genelinde saatler bir saat ileri alınarak 04.00 yapılacak. Bu değişiklikle birlikte Avrupa ülkelerinin kendi içindeki saat dilimleri bahar ve yaz aylarına göre güncellenmiş olacak.

TÜRKİYE'DE YAZ SAATİ UYGULAMASI VAR MI, SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

Avrupa'daki bu değişimin ardından gözler yurt içine çevrildi ancak Türkiye'de bu hafta sonu saatler ileri veya geri alınmıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kararıyla 2016 yılında hayata geçirilen "kalıcı yaz saati" uygulaması tüm yıl boyunca kesintisiz olarak devam ediyor. Yeni bir resmi karar veya yasa değişikliği bulunmadığı için Türkiye, yılın on iki ayı boyunca sabit olarak UTC+3 saat dilimini kullanmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ SAAT FARKI DEĞİŞTİ Mİ?

Avrupa'nın yaz saatine geçmesi ve Türkiye'nin sabit saatte kalması, ülkeler arasındaki zaman farkını da doğrudan etkiledi. Cumartesi gecesi yapılacak değişikliğin ardından Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki saat farkı bir saat azalacak. Bu durum, yurt dışıyla iletişim kuranları ve seyahat planı yapanları yakından ilgilendiriyor. Örneğin, kış ayları boyunca Türkiye ile Almanya arasında bulunan 2 saatlik zaman farkı, pazar gününden itibaren 1 saate düşecek.