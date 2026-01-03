Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin son dönemdeki üye artışını değerlendirdi. Arıkan, partisinin son altı ayda muhalefet partileri arasında en yüksek üye kazanımını gerçekleştirdiğini açıkladı. Arıkan, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Toplantıya iyi bir haberle başladığını belirten Arıkan, "2025 yılının ikinci yarısından itibaren muhalefet partileri arasında en çok üye artıran parti olduk. Yargıtay tarafından dün açıklanan verilere göre, Saadet Partimiz son 6 ay içinde 67 bin 244 yeni üye ile üye artışında muhalefet partileri arasında ilk sıraya yerleşti" dedi.

‘Gördük ki çalışınca oluyor’

Partisinin Türkiye’nin en hızlı ve istikrarlı büyüyen siyasi hareketlerinden biri olduğunu vurgulayan Arıkan, bu başarının temelinde teşkilatların ve üyelerin yoğun çabasının bulunduğunu belirtti: "Bu başarıda şüphesiz en büyük pay, il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın, teşkilatlarımızındır, bu davaya gönül verenlerindir. Gördük ki çalışınca oluyor. Allah hepinizden razı olsun."

“Bugün İsrail ve ABD’nin karşısında durmayan…”

Arıkan ayrıca, Gazze’de yaşanan insani krize de dikkat çekti. 15 Haziran 2025 tarihinde Üsküdar Meydanı’nda düzenledikleri "Özgür Gazze" mitingine değinen Arıkan, bölgedeki gelişmeleri ve Türkiye’nin konumunu değerlendirdi: "Gazze, siyaset üstü, partiler üstü bir meseledir. Gazze bu coğrafyanın kalesidir. Eğer İsrail o kaleyi ele geçirirse bu coğrafyada hiçbir devlet emniyette kalamaz. Peki biz 2025'te ne gördük? Lübnan'a, Yemen'e, İran'a, Ürdün'e, Suriye'ye saldıran emperyalizm destekli siyonist vahşeti gördük. Şam'a dayanan, Golan Tepeleri'ni işgal eden bir İsrail gördük. Somali ve Sudan'da iç savaşı körükleyen, en önemlisi hemen sınırımızda PYD'ye destek veren, Doğu Akdeniz'de şer ittifakı oluşturarak Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir İsrail gördük. Gelinen noktada iktidarı bir kez daha uyarıyoruz, bugün İsrail'in ve ABD'nin karşısında durmayan, yarın karşısında İsrail'i ve ABD'yi görür."