Son Mühür- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken, özellikle terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve "İmralı’nın statüsü" tartışmalarına yönelik çok sert bir protesto gerçekleştirdi. Konuşmasında hükûmetin ve Cumhur İttifakı'nın terörle mücadele politikasını "şantaj siyaseti" olarak nitelendiren Dervişoğlu, teröristbaşının muhatap alınma çabalarına adeta ateş püskürdü.

"İmralı’nın statüsü yoktur, o bir cezaevidir"

Müsavat Dervişoğlu, son dönemde siyasetin gündemine taşınan "İmralı’nın statüsü" tartışmalarını bir egemenlik sorunu olarak tanımladı. İmralı'nın bir siyasi adres olmadığını vurgulayan Dervişoğlu, "İmralı’nın statüsü diye bir şey yoktur. İmralı, Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümranlık sahasında bulunan, üzerinde Türk bayrağı dalgalanan bir cezaevidir. Statü devletler için olur; bu kavramı terör yuvasıyla yan yana getirmek operasyon dilidir." ifadelerini kullandı. Bu söylemlerin devletin dilini aşındırdığını belirten İYİ Parti lideri, "devlet aklı" adı altında terörün meşrulaştırılmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

"Caniye kurucu önder demek şehitlere ihanettir"

Terör örgütü elebaşına yönelik kullanılan sıfatları sert bir dille eleştiren Dervişoğlu, Abdullah Öcalan'ın Türk hukuku önünde yalnızca ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü bir suçlu olduğunun altını çizdi. "Kurucu önder" gibi ifadelerin bir zihniyet beyanı olduğunu savunan Dervişoğlu, "Bir bebek katilini ima yoluyla dahi olsa 'önder' veya 'merkez' gibi kavramlarla anmak, devletin kurucu iradesine hakaret, şehitlerimize ise apaçık ihanettir." dedi. Dervişoğlu, milliyetçiliğin egemenliği muğlaklaştırmak değil, terörü siyasal alanın tamamen dışına itmek olduğunu hatırlattı.

Cumhur İttifakı’na "Rozet" göndermesi

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına isim vermeden ve doğrudan yüklenen Dervişoğlu, teröristbaşına "umut hakkı" veya siyasi statü arayışında olanlara ağır bir teklifte bulundu. İYİ Parti lideri, "Çok seviyorsan; eline bir rozet alıp İmralı’ya git ve Abdullah Öcalan’ın yakasına tak. Bir de gel bu grup salonuna, ben ne deyince İYİ Partililer ayağa kalkıyor onu gör. Çok seviyorsan eş başkan olarak yanına al; 57 senelik çınar Milliyetçi Hareket Partisi’nin adını da 'Halkların Hareket Partisi' yaparsın." sözleriyle meclis çatısı altında büyük alkış topladı.

"Terörle müzakere değil, mücadele edilir"

Dervişoğlu, konuşmasının sonunda Türkiye’nin bir "şantaj ve Silivri siyaseti" kıskacına alınmak istendiğini savundu. Teröristlerin topluma entegre edilmesi projelerini "ihanet" olarak tanımlayan lider, "Dağda silah kullanma eğitimi almış teröristleri evlerimize komşu, belediyelere memur yapıp sonra da izleyeceklerini söylüyorlar. Bu sınırlardaki mayınları kaldırıp vatandaşın arasına mayın döşemektir." dedi. Dervişoğlu, İYİ Parti’nin Türk milletinin haysiyet mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ve teröristbaşının siyasi bir özne haline getirilmesine asla geçit vermeyeceklerini beyan ederek sözlerini tamamladı.