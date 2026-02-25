Son Mühür - SONAR Araştırma'nın Şubat ayı seçim anketi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye genelinde birinci parti konumunu koruduğunu gösterdi.

İlk sırayı CHP kaptı

Ankete göre CHP, yüzde 34,2 oy oranıyla Türkiye’nin en yüksek desteğe sahip partisi olurken, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 31,1 ile ikinci sırada yer aldı. Demokrat Parti yüzde 9 oy ile üçüncü, İYİ Parti ise yüzde 6,3 ile dördüncü sırada ölçüldü. Milliyetçi Hareket Partisi ise İYİ Parti’nin 0,3 puan gerisinde kaldı.

Özel: “Tüm anketlerde CHP önde”

Son anket sonuçlarına itafen partisinin grup toplantısında konuşan Özel, “Elimize ulaşan yedi anketin tamamında Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Bazılarında farkı koruyoruz, bazılarında açıyoruz ama genel tablo CHP’nin üstünlüğünü gösteriyor” demişti.

SONAR Araştırma anketinin tüm ayrıntıları:



