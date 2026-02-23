Spotify'da yaklaşık 400 bin aylık dinleyicisi bulunan Fadıl Aydın, özellikle Ramazan ayında konser takvimiyle de gündemde. Peki Fadıl Aydın kimdir, hangi tür müzik yapıyor ve İstanbul konseri ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar.

Fadıl Aydın kimdir?

Fadıl Aydın, 1 Şubat 1989'da Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarından itibaren müzikle iç içe büyüyen sanatçı, 17 yaşında Grup 25 isimli müzik ekibini kurarak profesyonel kariyerine ilk adımı attı. İlköğretim eğitimini Nezihe Osman Atay'da, ortaokul eğitimini ise İsmet Paşa Lisesi'nde tamamladı.

Kendi inandığı tarihi ve manevi değerleri müzik yoluyla geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen Fadıl Aydın, ilk albüm çalışmasını Gönül Yaram adıyla müzikseverlerle buluşturdu. Toplam 12 eserden oluşan bu albümün söz ve müziğinin tamamı sanatçının kendisine ait. Ardından üç eserlik Çile single çalışmasını ve Aşk-ı Mübarek albümünü yayımladı. 2025 yılında ise söz ve müziği kendisine ait Sevince ve Sultanım eserleriyle repertuvarını genişletti.

Fadıl Aydın ne tür müzik yapıyor?

Fadıl Aydın, ilahi ve tasavvuf müziği icra eden bir sanatçı. Geleneksel ilahi formunu modern tınılarla harmanlayan sanatçı, eserlerinde umut, sabır, teslimiyet ve dua temalarını işliyor. Bestelerini kalıplaşmış bir yöntemle değil, gönlünde hissettiği duyguları kaleme alarak oluşturduğunu belirten Fadıl Aydın, bu yaklaşımıyla dinleyicileriyle güçlü bir bağ kuruyor.

Sanatçının en bilinen eserleri arasında Söyle Yarim Söyle, İki Gözümün Çiçeği, Vav Misali, Aşk Çek Gönlüm, Özledim Seni Seni, Aklımız Sende Kaldı ve Ya Baki Entel Baki yer alıyor. Instagram'da 454 binden fazla takipçisi bulunan sanatçı, sosyal medyayı aktif biçimde kullanarak hayranlarıyla düzenli iletişim kuruyor.

Fadıl Aydın İstanbul konseri ne zaman?

Fadıl Aydın, İstanbul'daki en son konserini Mall of İstanbul - MOİ Sahne'de verdi. Biletinial ve Bubilet üzerinden satışa sunulan konser büyük ilgi gördü ve biletler kısa sürede tükendi. Ancak bu etkinlik tamamlandı ve şu an için İstanbul'da planlanmış yeni bir konser tarihi henüz açıklanmadı.

Sanatçının Türkiye genelindeki konser takvimi oldukça yoğun şekilde devam ediyor. Fadıl Aydın daha önce Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahne almış, 14 Mart 2026 tarihinde ise Kayseri EKM Erciyes Kültür Merkezi'nde saat 21:00'de dinleyicileriyle buluşacak. İstanbul için yeni konser tarihi sanatçının resmi Instagram hesabı (@fadil_aydin) ve bilet platformları üzerinden takip edilebilir.