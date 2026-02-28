CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasının ardından Bolu'ya giderek açıklamalarda bulundu. Operasyonun hukuki değil, kişisel bir "husumet" neticesinde gerçekleştirildiğini savunan Özel, Başsavcı'ya "Sen bu şehirde atanmış bir misafirsin" diyerek tepki gösterdi.

“Bu kötü haberi aldık. Son aylarda bolca aldığımız gibi…” sözleriyle açıklamalarda bulunan Özel, “Tanju Başkan’a her gün gelip gittiği, hizmet verdiği, çağırdığı anda güle oynaya gideceği adliyeye güle oynaya gideceği yerde bir algı yaratmak adına talimat verilmiş. Bu şehrin belediye başkanı çağırsan yanına gelmeyecek mi? Gelecek. İfadeye davet etsen soruları sorup yanıtları almayacak mısın? Alacaksın. Bolu’dan kaçacak hali yok. Bir kere Tanju Özcan Bolu’dan kaçsa onun bileğini bükemeyenler sevinir. Tanju Özcan Bolu’dan gitmez. O Bolu’ya aşık ve aittir. O yüzden son derece ayıplı, Cumhuriyet Başsavcısı’na açıkça söylüyorum: Husumet dolu bir davranıştır. Neden yapıyor? Tanju Özcan onu HSK’ya şikayet etti diye yapıyor. Tanju Özcan onu HSK’ya babasının hayrına şikayet etmedi ki… Onu HSK’ya görev suçu işlediği için şikayet etti. O da bunu husumet etti, gitmiş sabah evine baskın yaptırıp suçluyu alır gibi evinden alıyor. Savcı bey, sen bu şehirde misafirsin. Bu şehrin ev sahipleri Bolu’da ve onlar senin gibi atanmış değil. Onlar bu şehirde yaşamış, bu şehirde emek vermiş, bu şehri emanet edeceğim emin kişi Tanju Özcan’dır demiş. Bu şehirde şehrin seçilmiş belediye başkanına yapılan saygısızlık Bolu’ya yapılmıştır” dedi.

“Ne Tanju’ya ne de bize itibar kaybettirmez”

CHP Lideri Özel, “Polis değil, jandarma yollamak… Eyvallah, kolluk tercihi senin. Jandarma operasyonu ile belediye başkanını gözaltına alıyor olmak, mehmetçikle Tanju Özcan’ın koluna giriyor olmak da ne Tanju’ya ne de bize itibar kaybettirmez. O mehmetçiğin haysiyetini de en çok Tanju Özcan savunuyor. O şehit gerekirse şehit oluyor, ya da gazilere sor bakalım, Tanju Özcan’dan mı razıları öbürkülerden mi razılar?” ifadelerini kullandı.

“Tanju’ya bunu yapanlar utansın”

“Tanju Bey bir vakıf kurmuşsunuz, kurduk. Sen mi başkanısın, benim. Bu vakıf ne iş yapar? İş insanlarından bağış toplar, Bolu’nun yoksul çocuğuna burs verir. Nokta. Başka bir iş yok. Seni daha önce Sayıştay denetledi mi, denetledi, hiçbir şey yok” sözleriyle devam eden Özel, “Bu kadar yoksulluk varken garibanın çocuğuna burs vermenin, onu doyurmanın neresi suç olabilir? Bizi utandıracaklarını düşünenlere sesleniyorum: Utanmıyoruz, Tanju’ya bunu yapanlar utansın. Biz Tanju ile gurur duyuyoruz” diye konuştu.