Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında gündeme dair tarihi açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Orta Doğu’daki sıcak gelişmelere geniş yer ayıran Bahçeli, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri müdahalelerini sert bir dille eleştirdi.

“Haksız, hukuksuz ve yaygın tehditler…”

Dünyanın içinden geçtiği kaotik süreci "eşyanın tabiatına aykırı" olarak nitelendiren Bahçeli, bölgedeki çatışmaların küresel bir felakete davetiye çıkardığını savundu. Pakistan ve Afganistan arasındaki gerilimin ardından İsrail’i "maşa, haydut ve terör devleti" olarak tanımlayan MHP lideri, operasyonların zamanlamasına ve yöntemine dikkat çekti.

Bahçeli, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "İran'la yürütülen müzakerelerin sonucu beklenmeden ABD-İsrail eşgüdümünde icra edilen askeri operasyonların haksız, hukuksuz ve yaygın tehditlere açık olduğunu değerlendiriyorum. Ortalık kan revan içindedir. Zincirleme savaşlar derhal durmalı, aklı selim öne çıkmalıdır. Barış varken savaşmak bölgesel ve küresel sistemi dinamitlemek demektir. Uyarıyorum, Tahran'ın, İsfahan'ın, Kum'un ve Kerec'in vurulması, sonuç olarak cevabi mahiyette karşılıkların verilmesi küresel bir savaşa doğru hızla dönüşebilecektir."

"Aklın zirvesi hakikat, adaletin zirvesi hakkaniyettir"

Konuşmasının büyük bir bölümünü gençliğin eğitimi ve ülkücü kimliğin derinliğine ayıran Bahçeli, Batı merkezli bilgi anlayışına karşı Türk-İslam medeniyetinin birikimini hatırlattı. Ülkü Ocakları’nın bir "edep ve ilim mektebi" olduğunu vurgulayan Bahçeli, gençlerin sloganlardan ziyade yüksek hedeflere kilitlenmesi gerektiğini belirtti.

Cemil Meriç’ten alıntılar yaparak "aydın" eleştirisinde bulunan MHP lideri, hakikate teslimiyetin önemine değindi. Bahçeli, "Aklın zirvesi hakikat, adaletin zirvesi hakkaniyettir. Bu zirvelere tırmanmak, bu zirvelerde dünyayı Türkçe okumak sizlerin en temel ülküsü olmalıdır" diyerek gençliğe hedef gösterdi. Ayrıca, adaletsiz gücün zulüm olduğunu ifade ederek, güç ile adaletin birleşmesinin siyasetin temel gayesi olması gerektiğini ekledi.

Türk gençliğine çağrı: "Tarihi görevi icra edin"

MHP Lideri, "Türk ve Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda donanımlı nesillere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Gençlerin sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vermesi, dijital bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadelede öncü olması gerektiğini belirten Bahçeli, ülkücü kimliği üzerinden yapılan karalamalara da şu sözlerle yanıt verdi: "Ülkücüden katil, katilden de ülkücü olmadığını en iyi gösterecek sizler olacaksınız. Kalem, kelam ve kitapla iç içe yaşayacak, yeri gelirse, şartlar başka bir seçeneği işaret etmezse, vatan ve bayrak için kılıcı da elinize alacaksınız."

Bahçeli, Türkiye’nin bu gerilimli süreçte sağduyulu ve soğukkanlı hareket etmesinin milli güvenlik açısından hayati önem taşıdığını hatırlatarak konuşmasını tamamladı.