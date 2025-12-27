Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay’da düzenlenen 455 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslim Töreninde konuştu. Bahçeli, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’ın yeniden ayağa kaldırıldığını vurgulayarak devlet-millet dayanışmasına işaret etti.

‘Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum’

Bahçeli, Hatay’ın büyük bir yıkım yaşamasına rağmen kısa sürede yeniden inşa edildiğini belirterek, “Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay küllerinden yeniden doğmuş baştan başa inşa edilerek ayağa kalkmıştır. Maruz kaldığımız şiddeti 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından korkunç felaketin yaralarını sarmak için devletle millet dayanışmasıyla muazzam bir mücadele başlatılmıştır” diye konuştu.

Devlet ile millet arasındaki bağın hiçbir şekilde zedelenemediğini ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:

“Hatay küllerinden yeniden doğmuştur... Fitne ataklarına ve karanlık kampanyaya rağmen devlet ile millet arasına iç ve dış mihrak girememiştir. Felaketleri geçim kapısı haline getirmek için el ovuşturanlar, kaybetmiştir.”

‘Devleti zorda bırakma oyunları tutmadı’

Felaketin istismar edilmeye çalışıldığını savunan Bahçeli, bu girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirterek, “Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak için devreye girenler, hayal kırıklığına uğramışlardır. Doğru olmak üzerine dedikodu yapmanın peşine düşenler milletin değil zilletin tarafında olduklarını gizleyememişlerdir. Devleti zorda bırakma oyunları tutmamıştır” mesajı verdi. Depremin ardından yürütülen konut çalışmalarına da değinen Bahçeli, sürecin hızla ilerlediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanım değerli vatandaşlarım, 6 Şubat felaketinden 45 gün sonra ilk konutların temellerinin atıldığını biliyorum. Deprem bölgesine devasa şantiyeler hızla kuruldu. Atatürk Caddesi'nin nereden nereye geldiğini taktir edecek vatandaşlarımızdır. Takip ettiğim kadarıyla bugüne kadar Hatay'da 98 bin konut hak sahibi vatandaşlara teslim edilmiş bu sayının 150 bin sınırına geçmesi de planlanmıştır.”

‘Birliğimizi bozmasına engel olmalıyız’

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bahçeli, “Siyonist emperyalist projelerin birliğimizi bozmasına engel olmalıyız. Büyük Türk milleti ailesinin içinde hepimiz el ele vermeliyiz. Her insanımızın kökenine yöresine diline bakmadan kardeşliğin kaynaşma kotasında bulunmalıyız. Meydana gelen deprem hepimizi vurmuştur. Depremzede vatandaşlarımıza teslim edilen konutlar hepimizi sevince boğmuştur. Hak, hak sahibine verilmiştir. Biriz beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz” dedi.

Bahçeli, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ilişkin dikkat çeken bir benzetme yaparak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan günümüzün Süleyman'ı, Murat Kurum da Mimar Sinan'ıdır.” ifadelerini kullandı.