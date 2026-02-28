İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 28 Şubat 2026 tarihinde Burdur mitinginde gerçekleştirdiği konuşma nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Soruşturmanın gerekçesi olarak, Özel'in hitabı sırasında yargı mensuplarına yönelik ifadeleriyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği iddiası gösterildi.
Doğrudan işleme konuldu
Savcılık tarafından başlatılan hukuki süreç, herhangi bir şikayet dilekçesi beklenmeksizin doğrudan işleme konuldu. Dosya kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi liderinin miting alanındaki söylemlerinin yargı organlarını hedef alıp almadığı incelenecek.
Kaynak: DHA