Son dönemde PUBG Mobile camiasını sarsan bir iddia, popüler e-spor oyuncusu S2G Sasuke takma adını kullanan Ahmet İlyas'ın vefat ettiği yönünde yayıldı. Sosyal medyada hızla yayılan bu haber, genç oyuncunun hayranları arasında büyük merak ve endişe yarattı. Peki, S2G Sasuke gerçekten öldü mü, yoksa bu iddialar asılsız mı?

S2G Sasuke Hakıkındaki 'Öldü' İddialar

PUBG Mobile'de sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren S2G Sasuke'nin hayatını kaybettiği söylentileri, kısa sürede mobil oyun dünyasında gündem oldu. Ancak, bu tür iddiaların kaynağı ve doğruluğu konusunda büyük bir belirsizlik yaşanmaktadır.

Yapılan araştırmalar ve e-spor çevresinden gelen bilgilere göre, S2G Sasuke'nin (Ahmet İlyas) öldüğü yönündeki iddialar kesinlik taşımıyor. Şu anki mevcut durum ve gözlemler, genç oyuncunun aktif olarak yaşamına devam ettiği yönünde. Bu tür asılsız söylentilerin, özellikle popüler figürler hakkında zaman zaman sosyal medyada hızla yayılabildiği biliniyor.

Ahmet İlyas Kimdir?

S2G Sasuke adıyla tanınan Ahmet İlyas, Türkiye merkezli köklü e-spor takımlarından biri olan S2G ESPORTS'un aktif oyuncu kadrosunda yer alıyor. Mobil oyun dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan İlyas, genç yaşına rağmen gösterdiği yüksek performans ile dikkat çekiyor.

Doğum ve Kökeni: 2002 doğumlu olduğu bilinen Ahmet İlyas'ın Irak Türkmeni kökenli olduğu söyleniyor.

Oyun Tarzı ve Popülerliği: "Sasuke" takma adını kullanmasının nedeni, oyundaki keskin refleksleri, hızlı karar alma yeteneği ve takım içi kusursuz uyumu olarak gösteriliyor. PUBG Mobile turnuvalarında ve çevrimiçi rekabet ortamında sergilediği yetenekler sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu.

İçerik Üreticiliği: Yalnızca profesyonel bir oyuncu değil. Aynı zamanda YouTube gibi dijital platformlarda ürettiği içeriklerle de popülerliğini her geçen gün artıyor. Bu sayede hem e-spor camiasının hem de genel mobil oyun izleyicisinin takdirini kazandı.

Ahmet İlyas, kazandığı ulusal ve uluslararası turnuvalarla S2G ESPORTS takımına önemli başarılar getirmiş ve mobil e-spor sahnesinin en sevilen yüzlerinden biri haline geldi. Hayranlarının, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi ve resmi kanallardan gelecek açıklamaları takip etmesi önem arz ediyor.