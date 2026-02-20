Son Mühür- ORC Araştırma tarafından 15-17 Şubat 2026 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen seçim anketinin sonuçları açıklandı. Toplam 2 bin 275 katılımcıyla yapılan araştırmada seçmenlere “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Sonuçlar, siyasi partiler arasındaki oy dağılımında dengeli bir tabloya işaret etti.

CHP ile AK Parti arasında yakın fark

Anket sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 30,9 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi ise yüzde 30,3 ile ikinci sırada konumlandı. İki parti arasındaki fark 0,6 puan olarak ölçüldü.

Üçüncü ve dördüncü sırada düşük oy farkı

Araştırmada DEM Parti yüzde 7,6 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 7,4 ile dördüncü sıraya yerleşti. İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 6,1 olarak kaydedildi.

BBP’de dikkat çeken yükseliş

Anket sonuçlarında öne çıkan artışın Büyük Birlik Partisi’nde olduğu görüldü. Mustafa Destici’nin genel başkanlığını yürüttüğü partinin oy oranı yüzde 4,4 olarak ölçüldü.

Diğer partilerin oy oranları

Araştırmaya göre diğer partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

Zafer Partisi: yüzde 4,1

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,8

Saadet Partisi: yüzde 2,2

A Parti: yüzde 1,6

Diğer partiler: yüzde 2,6

Araştırma sonuçları, ilk iki sıradaki partiler arasındaki farkın sınırlı olduğunu ortaya koyarken, üçüncü ve dördüncü sıradaki partiler arasındaki oy oranlarının da birbirine yakın seyrettiğini gösterdi. Bu veriler, seçim yarışında dengeli bir rekabetin sürdüğüne işaret etti.