Ünlü fenomen, bir takipçisinin gönderdiği mesajı Instagram hikayesinde paylaşarak iddiayı yalanladı. Kendisine iletilen mesajda eşi Gamze'nin hamile olduğunun her yerde konuşulduğu belirtildi. Ezildi ise kendine özgü esprili tarzıyla bu söylentilere nokta koydu.

Kadir Ezildi hamilelik iddialarına ne dedi?

Takipçisinden gelen mesajı hikayesinde paylaşan Kadir Ezildi, eşinin hamile olmadığını açıkladı. Fenomen sunucu, bu durumu magazinden öğrendiğini belirterek takipçilerini güldürdü. Ezildi'nin paylaşımındaki ifadeler şöyleydi: Haberi kendisinin değil, magazin basınının verdiğini belirten sunucu, cinsiyet için ultrason masrafından bile tasarruf edebileceğini söyleyerek espri yaptı.

Hamilelik söylentileri, çiftin bir düğüne katıldığı sırada çekilen fotoğraflardaki detaylarla alevlenmişti. Gamze Ezildi'nin kıyafet tercihi ve belirginleştiği iddia edilen karnı, sosyal medya kullanıcıları tarafından hamilelik işareti olarak yorumlanmıştı. Ancak Kadir Ezildi'nin açıklamasıyla birlikte bu iddialar da son buldu.

Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında?

Kadir Ezildi, 19 Mart 1995 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 30 yaşında olan Ezildi, baba tarafından Konyalı, anne tarafından ise Bayburtlu. Anne ve babasının ayrılmasının ardından annesi ve erkek kardeşiyle birlikte İstanbul'a taşındı. 1.78 metre boyundaki Ezildi, Balık burcunda.

Kariyerine özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak başlayan Ezildi, temizlik konusundaki aşırı titizliğiyle dikkat çekti. Sosyal medyada paylaştığı temizlik ve düzen videoları kısa sürede viral oldu ve geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Temizlik tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştüren Ezildi, televizyon dünyasına adım attı.

Kadir Ezildi hangi programlarda sunuculuk yaptı?

İlk televizyon deneyimini TLC kanalındaki Temizlik Avcıları programıyla yaşayan Ezildi, ardından FOX TV'de yayınlanan Temizlik Benim İşim yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. Bu programdaki başarısının ardından yine FOX TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim yarışmasını sunmaya başladı. Programlarda yarışmacıların temizlik ve mutfak becerilerini değerlendiren Ezildi, enerjik sunum tarzı ve samimi üslubuyla izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kadir Ezildi ne zaman evlendi?

Uzun süre özel hayatını gözlerden uzak tutan Kadir Ezildi, 2024 yılında Gamze Türkmen ile nişanlandı. Çift, 5 Mayıs 2025 tarihinde görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. Evlilik sonrası Gamze Türkmen, soyadını alarak Gamze Ezildi olarak anılmaya başladı.

Gamze Ezildi (Türkmen) kimdir?

Gamze Türkmen, Erzurum'un Yakutiye ilçesinden. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Gamze, ünlü ses sanatçısı Fırat Türkmen'in kız kardeşi olarak da tanınıyor. Özel hayatını kameralardan uzak tutmayı tercih eden Gamze Ezildi, eşinin sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman yer alıyor.