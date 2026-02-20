Ay Yapım imzası taşıyan dizi, hikayesi Coşkun Irmak'a ait olup senaryosunu Yeşim Aslan kaleme aldı. Yönetmenliğini Gökçen Usta'nın üstlendiği yapımda Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir başrolleri paylaşıyor. Dizi, ilk iki bölümüyle reyting yarışında zirveye oturarak sezonun en dikkat çeken projelerinden biri oldu.

Sevdiğim Sensin dizisinde Dicle karakteri kim?

Dicle Demir, Ağrı'nın dağ köylerinden birinde büyümüş, 20 yaşında genç bir kadın. Despot ağabeyleri Civan (Barış Baktaş) ve Ferman (Emrah Aytemur) tarafından 6 yaşından itibaren evden çıkması yasaklanmış, okuma yazma bile öğrenememiş bir karakter. Annesinden başka kimsesi olmayan Dicle, masumiyeti ve çaresizliğiyle izleyicileri derinden etkiliyor.

Askerlik görevi sırasında yaşanan büyük bir deprem felaketiyle köye gelen İstanbullu Erkan (Aytaç Şaşmaz), Dicle'yi töre baskısından kurtarmak için onunla nikah kıyar. İkili İstanbul'a geldiğinde ise Aldur ailesinin köşkünde yepyeni bir çatışma başlar. Dizinin dramatik omurgası, Dicle'nin büyükşehirdeki uyum sürecine ve aile içi güç savaşlarına dayanıyor.

Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 21 yaşında olan genç oyuncu, İkizler burcunda. Boyu 1.58 metre, kilosu 47 kilogram. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlayan Kandemir, Icon Talent ajansıyla çalışıyor.

Babası Murat Kandemir'i 27 Şubat 2023'te lösemi nedeniyle kaybeden oyuncu, bu ağır kayba rağmen kariyerine ara vermedi. Özel hayatını kameralardan uzak tutmayı tercih eden Kandemir'in bilinen bir ilişkisi bulunmuyor.

Helin Kandemir hangi dizilerde oynadı?

Kandemir, kameralar karşısına ilk kez 2017'de Kanal D'de yayınlanan İsimsizler dizisiyle çıktı ve Pelin Akıncı karakterini canlandırdı. Ardından sırasıyla Bir Litre Gözyaşı (2018-2019), Doğduğun Ev Kaderindir (2019-2021) dizisinde "Kibrit" lakaplı Dilara rolü, Kağıt Ev (2021), Duy Beni (2022) ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (2024-2025) yapımlarında yer aldı.

Dijital platformlarda ise Netflix'in Hakan: Muhafız dizisinde Ceylan, Amazon Prime'ın Bihter uyarlamasında Nihal Ziyagil ve Netflix'in İstanbul Ansiklopedisi projesinde Zehra karakterlerini canlandırdı.

Helin Kandemir'in sinema kariyeri ve ödülleri

Genç oyuncunun sinema dünyasındaki asıl çıkışı 2019 yapımı Kız Kardeşler filmiyle oldu. Bu filmde canlandırdığı Havva karakteriyle Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Henüz kariyerinin başında uluslararası bir ödül kazanması, Kandemir'in sektördeki konumunu güçlendirdi. 2025'te vizyona giren Aşkın Yüzü filminde Özlem Demiray rolünü üstlenen oyuncu, yakında gösterime girecek Cinlerin Düğünü filminde de Deniz karakteriyle beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.

Sevdiğim Sensin dizisi oyuncu kadrosu

Dizinin geniş kadrosunda Hüseyin Avni Danyal (Esat Aldur), Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu (Tahir), Umutcan Ütebay (Kadir), Elçin Zehra İrem (Burçin), Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş (Civan), Emrah Aytemur (Ferman), Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi deneyimli isimler yer alıyor. Sevdiğim Sensin, her perşembe akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanıyor.