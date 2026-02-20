Fırat Tanış, sevgilisi Zeynep Günay Tan ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak ilişkilerini resmi olarak duyurdu. Paylaşımına William Shakespeare'in ünlü 116. Sone şiirinden satırlar ekleyen Tanış, romantik mesajıyla hayranlarından büyük beğeni topladı. Peki Fırat Tanış kimdir, sevgilisi Zeynep Günay Tan hangi dizileri yönetti?

Fırat Tanış kimdir?

Fırat Tanış, 5 Mayıs 1975'te İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Tam adı Nuri Fırat Tanış olan oyuncu, Gürcistan Ahıska kökenli bir ailenin en küçük çocuğu. Annesi ve babası terzi olarak çalışan Tanış, Mehmet Beyazıd Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

1998-2001 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıkan Tanış, Başar Sabuncu, Mehmet Ulusoy ve Kemal Kocatürk gibi önemli yönetmenlerle çalıştı. Ekran kariyerine 1995'te Radyo Madyo dizisiyle adım atan oyuncu, ardından Yeditepe İstanbul, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Ihlamurlar Altında, Menekşe ile Halil ve Geniş Aile gibi yapımlarda rol aldı.

Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Bir Zamanlar Anadolu'da filmiyle uluslararası tanınırlık kazanan Tanış, 2007 Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Netflix yapımı Kulüp dizisindeki Çelebi karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu, şu anda Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Şakir Paşa karakterini canlandırıyor.

Oyunculuğun yanı sıra müzik alanında da yetenekli olan Tanış, 15 yaşında ilk bestesini yaptı. Teoman, Emre Altuğ, Levent Yüksel ve Gülay gibi isimlere şarkı sözü ve beste yazan sanatçı, ayrıca soL Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyor.

Özel hayatına bakıldığında, ilk evliliğini şarkıcı Gülay Sezer ile yapan Tanış, ardından 2014 yılında Kübra Tanış ile dünya evine girdi. Bu evlilikten Zeyno adında bir kızı olan oyuncu, 9 Şubat 2022'de boşandı.

Zeynep Günay Tan kimdir?

Fırat Tanış'ın yeni sevgilisi olan Zeynep Günay Tan, Türk dizi sektörünün en başarılı yönetmenlerinden biri. 7 Eylül 1975'te Balıkesir'in Gönen ilçesinde dünyaya gelen Günay Tan'ın anne ve babası avukat.

İlköğrenimini Gönen'de tamamlayan Günay Tan, ardından İzmir Amerikan Lisesi'nde yatılı olarak eğitimine devam etti. Lise son sınıfta Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla İtalya'daki Birleşik Dünya Kolejleri'ne giderek iki yıl eğitim aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan yönetmen, üniversite yıllarında dizi ve film setlerinde çalışmaya başladı.

Kariyerine Kartal Tibet'in asistanlığıyla adım atan Günay Tan, Ömer Kavur, Atıf Yılmaz, Şerif Gören, Ziya Öztan ve Çağan Irmak gibi usta isimlerle çalıştı. İlk yönetmenlik deneyimini 2005 yılında Güz Yangını dizisiyle yaşadı. Ardından Kaybolan Yıllar, Eşref Saati ve Kurtlar Vadisi Pusu'nun bazı bölümlerinde yönetmen koltuğuna oturdu.

Asıl çıkışını ise 2010 yılında başlayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle yapan Günay Tan, bu projeyle 38. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Dizi ödülünü kazandı. İstanbullu Gelin dizisi 2018'de 46. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Telenovela dalında aday gösterildi. Netflix yapımı Kulüp dizisiyle uluslararası arenada da adından söz ettiren yönetmen, son olarak Orhan Pamuk'un romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi dizisini yönetti.

Zeynep Günay Tan, daha önce yönetmen Onur Tan ile evliydi ve çiftin iki erkek çocuğu bulunuyor.