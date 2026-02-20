Bir dava dosyasında veya icra takibinde tebligatın size ulaşıp ulaşmadığı hayati önem taşır. Çoğu zaman evde veya iş yerinde yokken kapıya bir kağıt yapıştırılır ve tebligat muhtara bırakılır. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bu süreçte yapılan çok yaygın bir hatayı "usulsüzlük" olarak tescilledi.

MAZBATADAKİ O EKSİKLİK TAKİBİ DURDURABİLİR!

Yargıtay önüne gelen son dosyada; bir şirkete gönderilen ödeme emri, şirket yetkilisi yerinde olmadığı için muhtara bırakılmış, kapıya haber kağıdı yapıştırılmış ve tutanağa "komşusuna haber verildiği ancak komşunun isim vermekten kaçındığı" yazılmıştır.

Ancak Yargıtay, bu tebligatı geçersiz saydı. Kararın gerekçesi ise oldukça net:'Haber verilen komşunun ismi, kim olduğu mutlaka tutanağa yazılmalı ve imzalatılmalıdır.'

GERÇEK KİŞİ VEYA ŞİRKET FARK ETMEZ!

Kararda, tebligat hukukunun şekli bir hukuk olduğu ve kuralların en ufak ayrıntısına kadar uygulanması gerektiği vurgulandı. Şirketlere yapılan tebligatlarda bile, 'Tebliğ memurunun en yakın komşuya, yöneticiye veya kapıcıya haber vermesi, haber verilen bu kişinin isminin ve soyisminin mutlaka mazbataya işlenmesi gerekiyor.'

İSİM YOKSA "USULSÜZ TEBLİGAT" ŞİKAYETİ YAPILABİLİR

Eğer size veya şirketinize gelen bir tebligat mazbatasında "komşuya haber verildi" denilip isim belirtilmemişse, bu tebligat usulsüz sayılır. Bu durumda tebliğ tarihi, sizin durumu gerçekten öğrendiğiniz tarih olarak kabul edilir. Bu da kaçırılan itiraz sürelerini geri kazanmanızı sağlar.



Hukukçular Uyarıyor



"Kapınıza yapıştırılan ihbarnameleri kontrol edin. Eğer komşu ismi belirtilmeden işlem yapılmışsa, süresi içinde icra mahkemesine başvurarak tebligatın usulsüzlüğünü şikayet edebilirsiniz."