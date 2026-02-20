Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin, askerlik görevi sırasında yaşanan bir deprem felaketinde tanışan İstanbullu Erkan ile köylü kızı Dicle'nin dramatik aşk hikâyesini konu alıyor. Dizinin geniş ve yetenekli kadrosunda yer alan Elçin Zehra İrem de bu yapımla ekranlardaki varlığını güçlendiriyor.

Elçin Zehra İrem kimdir?

Elçin Zehra İrem, 2002 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçiren İrem, küçük yaşlardan itibaren sanata ve oyunculuğa ilgi duydu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde kamera önü oyunculuk ve tiyatro dersleri alarak kendini geliştirdi. Tiyatro sahnelerinde deneyim kazanan genç oyuncu, profesyonel kariyerine adım atmak için hazırlıklarını sürdürdü.

Kariyerindeki dönüm noktası, yapımcı İlker İnanoğlu tarafından keşfedilmesiyle yaşandı. Türker İnanoğlu ve Filiz Akın'ın oğlu olan İlker İnanoğlu, genç yeteneği fark ederek onu Amors Film Yapım bünyesine dahil etti. Bu tanışma, Elçin Zehra İrem'in ekran kariyerinin başlangıcı oldu. Oyunculuğun yanı sıra fotomodellik de yapan İrem, 1.70 cm boyunda ve 24 yaşında.

Elçin Zehra İrem'in oynadığı diziler

Elçin Zehra İrem, ilk ekran deneyimini 2022 yılında Kanal D'de yayınlanan Hicran dizisiyle yaşadı. Yapımda Hicran Kayalar karakterine hayat veren genç oyuncu, bu rolüyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

İlk dizisinin ardından hızla yeni projelere dahil olan İrem, Merkez ve Babasının Kızı dizilerinde rol aldı. 2023 yılında Kardeşlerim dizisinin kadrosuna katılarak Lidya karakterini canlandırdı. Safir ve Stalker gibi farklı türlerdeki yapımlarda da yer alarak oyunculuk yelpazesini genişletti.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde de kadroyu güçlendiren İrem, ardından TOD platformunda izleyiciyle buluşan Zamanın Kapıları projesinde kamera karşısına geçti. 2026 yılında ise Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin kadrosuna dahil olarak kariyerindeki yükselişini sürdürüyor.

Sevdiğim Sensin dizisi hakkında

Sevdiğim Sensin, hikâyesi Coşkun Irmak'a, senaryosu Yeşim Aslan'a ait olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta'nın üstlendiği bir dram dizisi. Çekimleri Ağrı'da gerçekleştirilen yapım, ülkenin sayılı zenginlerinden birinin oğlu olan Erkan'ın askerlik görevi sırasında köylü kızı Dicle ile tanışmasını ve bu tanışmanın iki farklı dünyadan gelen insanların hayatlarını kökten değiştirmesini anlatıyor. Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Özlem Conker, Hüseyin Avni Danyal ve Elçin Zehra İrem gibi isimlerin yer aldığı geniş kadro, dizinin güçlü yanlarından biri olarak öne çıkıyor.