Son Mühür / Yağmur Daştan- Son dönemlerde Buca Belediyesi ardı ardına yaşanan krizlerle ülke gündemine oturdu. İşçi eylemleri, Phuket gezisi, belediyenin kiraya verdiği Gölet’teki kafeteryada yaşanan cinayetin ardından şimdi de memurlar yaklaşık yedi aydır toplu iş sözleşmesiyle edindikleri Sosyal Denge Tazminatı haklarını alamadıklarını söyleyerek ‘uyarı eylemine’ çıktı. Ardı ardına yaşanan gelişmelerle gözler ilçeye çevrilirken; Buca Belediyesi’nin 2026 yılı için gerçekleştirdiği araç ve iş makinesi kiralama ihalesinde ortaya çıkan rakamlar dikkati çekti. Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yer alan bilgilere göre; belediyenin 118 araç için imzaladığı sözleşmenin bedeli 109 milyon 698 bin 840 TL oldu. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulüyle yapılan “12 aylık sürücüsüz ve akaryakıt hariç araç ve iş makinesi kiralama” ihalesinin yaklaşık maliyeti 176 milyon 795 bin 344 TL olarak açıklandı. İhaleye yalnızca 3 firma teklif verirken; 2 teklif geçerli sayıldı. Sözleşme, 16 Şubat 2026’da Şentur Turizm Taşımacılık Araç Kiralama ve Kurumsal Hizmetler Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile imzalandı.

35 kalemde 118 araç

Kiralama süresi 1 Nisan 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasını kapsarken, işe başlama tarihi 1 Ocak 2026 olarak ilan edildi. Toplam 35 kalemden oluşan 118 aracın belediyeye ait şantiye ve otopark alanları ile idarenin belirleyeceği yerlerde kullanılacağı belirtildi. Yaklaşık 110 milyon liralık sözleşme bedeli, belediyenin bütçesinden araç kiralamaya ayrılan kaynağın büyüklüğünü bir kez daha gündeme taşıdı. Yaklaşık maliyeti 176 milyon 795 bin 344 TL olarak açıklanan ihalede; 11 sedan binek araçtan 26 çift kabin kamyonete, minibüs ve otobüslerden arazöz, çöp kamyonu ve yol süpürme araçlarına; ekskavatör, forklift ve kepçelerden 34 tonluk damperli dorseye kadar toplam 35 kalemde araç kiralanacağı belirtildi.

Öte yandan ihale sürecinde bazı firmalar tarafından idareye ve Kamu İhale Kurumu’na şikayet ve itirazen şikayet başvuruları yapıldığı kayıtlara geçti. Belediyenin araç filosunu kiralama yoluyla karşılaması ve milyonlarca liralık kaynağın bu kaleme ayrılması, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

‘60 araç’ tartışması yaşanmıştı

Araç kiralama ihalesinin ardından geçtiğimiz aylarda kamuoyuna yansıyan Sayıştay denetim raporları sonrası Buca Belediyesi adına trafik tescil kaydı bulunan 60 aracın belediye envanterinde yer almadığı tartışmalarını bir kez daha hatırlattı. Belediye meclisinde söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Polat, söz konusu araçların 11’inin başka belediyelere hibe edildiğinin ifade edildiğini, ancak geri kalan araçlarla ilgili net ve açıklayıcı bir kayıt bulunmadığını dile getirmişti. Polat, araçlardan 49’unun hurdaya ayrıldığı yönünde bilgi verildiğini ancak resmi hurda kaydının yalnızca 1 araç için bulunduğunu belirtmişti. Geriye kalan 48 aracın kaydının bulunmadığını vurgulayan Polat, bu araçların satılıp satılmadığı, parçalanıp parçalanmadığı ya da üçüncü kişilere devredilip devredilmediğine ilişkin kamuoyuna açık bir bilgilendirme yapılmadığını söylemişti. Araçların hangi birimlerin sorumluluğunda olduğu, kayıp sürecinde idari bir işlem yapılıp yapılmadığı ve kamu zararı tespit edilip edilmediği sorularının da yanıt beklediğini ifade eden Polat, “48 aracın kaybolması sıradan bir eksiklik değildir” değerlendirmesinde bulunmuştu.

AK Partili Polat’tan tepki: Neden biz sürekli araç kiralıyoruz?

Konuyla ilgili Son Mühür’e konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Polat, belediyenin yeni araç kiralama sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu. “Neden bu kiralamalar yapılıyor?” sorusunu yönelten Polat, “Biz bu araçları alabilecekken bu paralara aynı ödeme şekilleriyle belediyeye yeni araç kazandırmak varken biz neden her sene belediyeye araç kiralıyoruz? Bizim burada karşı çıktığımız nokta bu” dedi.

Belediyenin ‘mali durumu’ ve halihazırdaki işçi ve memur emekçilerinin maaşlarında yaşanan sıkıntıların da hatırlatılması üzerine Polat, “Burada öncelik emekçi arkadaşlarımız. Onların maaşlarının ödenmesi lazım. Eğer işin yürütülmesi noktasında sıkıntılar oluşuyorsa bu zaten sizin bütçeyi doğru kullanamamanızla ilgili bir durum. Burada ‘Para yok’ diyoruz ama sonuçta bu insanlara bir ödeme yapıyoruz. Bu ödeme de taksitlendirme üzerine yapılıyor. Bu taksitlendirmede aynı oran baki kalmak kaydıyla bugün hangi firmaya gitsek ‘Yeter ki araç al’ derler. Kurumsal olarak araç firmaları zaten indirim yapıyor. Bu kadar aracı kiraladığınız bedel üzerinde taksitlendirmelerle satın almaya kalksanız zaten alabilirsiniz. Bunun üzerinden kredi dahi çekebilirsiniz. Banka araçları tabir-i caizse emniyete almak kaydıyla size kredi de verir. Bir kere araç alınmış olunur, ödenir. Bu şekliyle kamu kazanmış olur. Neden biz sürekli araç kiralıyoruz?” diye konuştu.