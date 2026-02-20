Son Mühür - Geride kalan hafta sonunda İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklıkların yükselmesi ve yazı andıran havaların görülmesi, milyonlarca kişide endişe yarattı. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden bu sıcaklıkların ne kadar devam edeceği merak edilirken, konuyla ilgili beklenen değerlendirme Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapıldı.
Kar yağacak iller açıklandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinde yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda birçok ilde hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşeceğini bildirirken, 22 Şubat Pazar günü için 34 ilde kar yağışı beklendiğini duyurdu.
MGM'nin açıkladığı iller şunlar:
Bilecik
Kütahya
Afyonkarahisar
Eskişehir
Bolu
Ankara
Konya
Karaman
Aksaray
Kırıkkale
Karabük
Niğde
Kırşehir
Nevşehir
Kayseri
Yozgat
Çorum
Tokat
Amasya
Sivas
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Muş
Bitlis
Ardahan
Kars
Ağrı