Son Mühür - Geride kalan hafta sonunda İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklıkların yükselmesi ve yazı andıran havaların görülmesi, milyonlarca kişide endişe yarattı. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden bu sıcaklıkların ne kadar devam edeceği merak edilirken, konuyla ilgili beklenen değerlendirme Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapıldı.

Kar yağacak iller açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinde yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda birçok ilde hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşeceğini bildirirken, 22 Şubat Pazar günü için 34 ilde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

MGM'nin açıkladığı iller şunlar:

Bilecik

Kütahya

Afyonkarahisar

Eskişehir

Bolu

Ankara

Konya

Karaman

Aksaray

Kırıkkale

Karabük

Niğde

Kırşehir

Nevşehir

Kayseri

Yozgat

Çorum

Tokat

Amasya

Sivas

Gümüşhane

Bayburt

Erzurum

Muş

Bitlis

Ardahan

Kars

Ağrı