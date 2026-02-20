Survivor'ın 20 Şubat 2026'da yayınlanmamasının sebebi, TV8'in haftalık yayın planlamasından kaynaklanıyor. Program, sezon başından bu yana cuma günleri ekrana gelmiyor. Cuma akşamları O Ses Türkiye yayınlanıyor. Peki Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen detaylar.

Survivor 20 Şubat neden yayınlanmadı?

Survivor 2026, 1 Ocak'ta başladığı günden bu yana haftanın altı günü ekrana geliyor. Ancak cuma günleri yarışma programına ara veriliyor. Bu sürede TV8'in yayın akışında farklı programlar yer alıyor. 20 Şubat Cuma akşamı da bu planlamaya uygun olarak Survivor yerine O Ses Türkiye seyircilerle buluştu.

Dolayısıyla Survivor'ın bu akşam yayınlanmaması sürpriz bir karar ya da özel bir durum değil. Sezonun başından beri uygulanan düzenli yayın takviminin bir parçası.

Survivor hangi günler yayınlanıyor?

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler, haftanın pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yayın saati her akşam 20.00 olarak belirlendi. Yalnızca cuma günleri programa ara veriliyor ve bu akşamlarda genellikle O Ses Türkiye veya özel yapımlar ekrana geliyor.

Survivor yeni bölüm ne zaman?

Survivor 2026'nın yeni bölümü 21 Şubat 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak. Yarışmada dokunulmazlık oyunları, ada konseyi kararları ve eleme heyecanı cumartesi akşamı kaldığı yerden devam edecek.

Survivor 2026 hakkında genel bilgiler

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulan Survivor 2026, Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Ünlüler-Gönüllüler formatıyla ekrana gelen yarışmada bu sezon Seren Ay Çetin, Meryem Boz, Mert Nobre, Murat Arkın, Selen Görgüzel, Bayhan ve Deniz Çatalbaş gibi isimler Ünlüler takımında mücadele ediyor.

TV8 20 Şubat 2026 yayın akışı

TV8'in 20 Şubat Cuma günü yayın akışı şu şekilde gerçekleşti:

07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık

09.00 – Gel Konuşalım

12.30 – Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 (Tekrar)

16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 – O Ses Türkiye

00.15 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

Özetle Survivor her cuma akşamı olduğu gibi bu hafta da ekranda yer almadı. Seyirciler, yarışmanın yeni bölümünü 21 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de TV8'den takip edebilecek.