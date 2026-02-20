TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026, bu sezon Ünlüler ve All Star formatıyla izleyici karşısına çıktı. Yarışmacılar arasında yer alan Serhan Onat, ekran önündeki tecrübesi ve fiziksel dayanıklılığıyla adından söz ettiriyor. İşte Survivor'ın gündem olan ismi Serhan Onat hakkında merak edilen tüm detaylar.

Serhan Onat kaç yaşında ve nereli?

Serhan Onat, 27 Mayıs 1994 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 31 yaşında olan Onat, ilk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladı. Lise döneminde dans ve tiyatro eğitimi almak amacıyla İstanbul'a taşındı. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazanarak oyunculuk alanında akademik eğitimine başladı.

Serhan Onat ne iş yapıyor?

Profesyonel olarak oyunculuk yapan Serhan Onat, kariyerine tiyatro sahnelerinde adım attı. Üniversite yıllarında pek çok tiyatro oyununda sahneye çıkan Onat, deniz sporları ve kayağa olan tutkusuyla da tanınıyor. Hobi olarak yelkenli tekne kaptanlığı yapan genç oyuncu, fiziksel dayanıklılığını bu sporlarla geliştirdi.

Serhan Onat hangi dizilerde oynadı?

Televizyon kariyerine Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Murad rolüyle başlayan Onat, ardından birçok önemli yapımda yer aldı. Mayıs Kraliçesi, Bodrum Masalı, Meryem, Kuruluş Osman, Akıncı, Dokuz Oğuz ve Kendi Düşen Ağlamaz gibi dizilerde farklı karakterlere hayat verdi.

Beyaz perdede ise gişe rekoru kıran 7. Koğuştaki Mucize filminde rol alan Onat, dijital platform tarafında da Yolun Açık Olsun yapımıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Hem tarihî hem de modern dönem projelerinde deneyim kazanan oyuncu, geniş bir oyunculuk yelpazesine sahip.

Serhan Onat'ın sevgilisi kim?

Özel hayatı da merak konusu olan Serhan Onat, bir süredir birlikte olduğu Merve Küsmenoğlu'na geçtiğimiz yıl evlilik teklifi etti. Çiftin mutlu beraberliği sosyal medyada da dikkat çekiyor. Ayrıca Onat'ın tutkulu bir Beşiktaş taraftarı olduğu biliniyor.

Survivor 2026'da Serhan Onat'ın performansı

Oyunculuk kariyerinde farklı türlerde projelere imza atan Serhan Onat, Survivor 2026'da bu kez fiziksel gücünü ve rekabet ruhunu sergiliyor. Ünlüler takımının iddialı isimlerinden biri olarak parkurlarda gösterdiği performansla hem jüriyi hem de izleyicileri etkiliyor. Deniz sporları ve açık hava aktivitelerindeki tecrübesi, ada koşullarına hızlı uyum sağlamasında büyük avantaj oluşturuyor.