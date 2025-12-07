Siber güvenlik uzmanları, toplu alanlarda bulunan ücretsiz USB şarj noktalarının düşündüğünden çok daha büyük bir risk taşıdığını belirtiyor. Kullanıcıların yalnızca cihazlarını şarj ettiğini zannettiği bu portların, “Juice Jacking” yöntemiyle veri hırsızlığına kapı aralayabildiği aktarılıyor. Fotoğraflardan şifrelere, banka bilgilerinden kişisel notlara kadar pek çok veri birkaç saniyede kopyalanabiliyor.

USB portlarının görünmeyen tehlikesi anlatılıyor

Uzmanlara göre kamusal USB portlarının en büyük riski, hem enerji hem veri aktarımı yapabilen yapısından kaynaklanıyor. Kötü niyetli kişilerin bu noktalara yerleştirdiği gizli cihazlar, telefonu şarj eder gibi görünürken aynı anda zararlı yazılımlar yükleyebiliyor. Kullanıcı ekranda olağan dışı bir durum görmese bile veri sızıntısı o an gerçekleşmiş olabiliyor.

Kullanıcıların alması gereken önlemler sıralanıyor

Uzmanlar, bu riskten korunmanın en etkili yolunun veri iletimini engelleyen adaptörler olduğunu belirtiyor. Bu aparat yalnızca elektrik akımını ilettiği için veri aktarımını tamamen kesiyor. Kişisel şarj adaptörünü doğrudan prize takmak veya taşınabilir güç kaynağı kullanmak da güvenli seçenekler arasında gösteriliyor.

Acil durumlarda kullanılması zorunlu hale gelen USB portları için ise cihazın kapatılması ya da ekranda beliren güven uyarılarına kesinlikle izin verilmemesi öneriliyor.

Kritik hatırlatma

Uzmanlar, ücretsiz şarj imkanlarının cazip göründüğünü ancak görünmez riskler barındırdığını ifade ediyor. “Bedava şarjın bedeli kişisel verileriniz olabilir” uyarısı dikkat çekerken, kullanıcıların günlük hayatta daha bilinçli hareket etmesinin önemine vurgu yapılıyor.