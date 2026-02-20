Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20 Şubat tarihli tahminlerine göre Trakya, Ege kıyıları ve Çanakkale çevresinde yağmur ve sağanak beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile don olayının görülebileceği belirtilirken, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artması, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik yaşanmaması bekleniyor.

8 ile sarı kodlu uyarı

Aydın, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli ve Muğla’da akşam saatlerinde beklenen kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı. Gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği, bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Rüzgarın Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilirken, olası risklere karşı önlem alınması istendi. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ ve kar erimesi riski bulunduğu belirtilerek, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. 20 Şubat 2026 Hava durumu MARMARA Çanakkale – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı. Edirne – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan itibaren yağmur ve sağanak yağışlı; gece yer yer kuvvetli. İstanbul – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu. EGE Afyonkarahisar – 13°C – Parçalı ve az bulutlu. Aydın – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları gece sağanak yağışlı. İzmir – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı. Muğla – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı. AKDENİZ Adana – 19°C – Parçalı ve az bulutlu. Antalya – 17°C – Parçalı ve az bulutlu. Hatay – 17°C – Parçalı ve az bulutlu. Isparta – 12°C – Parçalı ve az bulutlu. İÇ ANADOLU Ankara – 12°C – Parçalı ve az bulutlu. Eskişehir – 15°C – Parçalı ve az bulutlu. Konya – 15°C – Parçalı ve az bulutlu. Sivas – 10°C – Parçalı ve az bulutlu. BATI KARADENİZ Bolu – 14°C – Parçalı ve az bulutlu. Düzce – 19°C – Parçalı ve az bulutlu. Sinop – 16°C – Parçalı ve az bulutlu. Zonguldak – 15°C – Parçalı ve az bulutlu. ORTA ve DOĞU KARADENİZ Amasya – 15°C – Parçalı ve az bulutlu. Rize – 16°C – Parçalı ve az bulutlu. Samsun – 18°C – Parçalı ve az bulutlu. Trabzon – 17°C – Parçalı ve az bulutlu. DOĞU ANADOLU Erzurum – 5°C – Parçalı ve az bulutlu. Kars – 3°C – Parçalı ve az bulutlu. Malatya – 11°C – Parçalı ve az bulutlu. Van – 6°C – Parçalı ve az bulutlu. GÜNEYDOĞU ANADOLU Diyarbakır – 13°C – Parçalı ve az bulutlu. Gaziantep – 13°C – Parçalı ve az bulutlu. Siirt – 14°C – Parçalı ve az bulutlu. Şanlıurfa – 15°C – Parçalı ve az bulutlu.