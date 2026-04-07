Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in rüzgarıyla meşhur ilçesi Foça, yelken sporunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yaparak dünya spor kamuoyunun dikkatini üzerine çekiyor. 3 Nisan Cuma günü gerçekleştirilen görkemli bir açılış seremonisiyle kapılarını açan dev organizasyon, 17 farklı ülkeden gelen yaklaşık 300 genç yeteneğin kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Foça’nın doğal dokusuyla birleşen sporcu enerjisi, ilçede tam anlamıyla bir festival havası estirirken, dev şampiyona her geçen gün artan heyecanla devam ediyor.

Foça adaları arasında görsel şölen ve büyük mücadele

"Rüzgarın Evi" olarak adlandırılan Foça’nın eşsiz parkuru, ana kara ile tarihi Siren Kayaları, Orak, Fener ve İncir adaları arasındaki bölgede sporcuları ağırlıyor. Deniz üzerindeki renkli yelkenlerin oluşturduğu estetik görüntü, seyir zevkini en üst seviyeye taşırken; Belçika’dan Japonya’ya, Hindistan’dan İngiltere’ye kadar uzanan geniş bir coğrafyadan gelen takımlar şampiyonluk için ter döküyor. U13, U15, U17 ve Techno Plus kategorilerinde boy gösteren sporcular, değişken rüzgar koşullarına uyum sağlayarak madalya kürsüsüne çıkmak için stratejik hamlelerini sergiliyorlar.

Milli takım kendi evinde şampiyonluk iddiasını koruyor

Organizasyonun ilk günlerini parkur tanıma ve deneme yarışlarıyla geçiren sporcular, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen resmi yarışlarda limitlerini zorladı. Türk Milli Takımı bünyesinde yarışan sporcuların, 2025 yılındaki uluslararası başarılarını bu kez kendi sularında daha da yukarı taşıdığı gözlemleniyor. Milli takımın dikkat çeken isimlerinden Öykü Melli, Defne Roza Uzun ve Elif Bayram, hem deniz hem de hava şartlarının rüzgar sörfü için ideal düzeyde olduğunu ifade ederek, ay-yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil etmek adına yüksek motivasyonla yarıştıklarını dile getiriyorlar.

Genç yeteneklerde Türkiye ambargosu: U13 kategorisinde hedef 10 madalya

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Sörf sınıfları Milli Takım Antrenörü Şahin Parlak, şampiyonanın gidişatına dair yaptığı değerlendirmelerde özellikle alt yaş gruplarındaki Türk üstünlüğüne dikkat çekti. U13 kategorisinde yarışan sporcuların ilk iki günü son derece verimli kapattığını belirten Parlak, bu kategoride dağıtılması beklenen 12 ödülün 10’una aday olduklarını vurguladı. 30 milli sporcunun yanı sıra ferdi olarak katılan yaklaşık 20 sporcumuzun da parkurda olduğunu hatırlatan tecrübeli antrenör, önümüzdeki günlerde bu başarı grafiğini korumak ve geliştirmek için azimle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Final heyecanı 9 Nisan’da zirve yapacak

MW Phokaia Beach Resort ana sponsorluğunda yürütülen şampiyonada her kategori için günde üçer yarış planlanırken, tüm etapların sonunda elde edilecek puanlar genel sıralamayı belirleyecek. 9 Nisan 2026 Perşembe gününe kadar devam edecek olan bu soluk kesen maraton, aynı günün akşamında saat 18.00’de gerçekleştirilecek ödül töreniyle taçlanacak. Yeni Foça Rüzgar Sörfü ve Yelken Spor Kulübü tesislerinde düzenlenecek kapanış töreninde, dünya klasmanında dereceye giren sporcular madalya ve kupalarına kavuşacak. Son Mühür ve Radyo Ege’nin basın sponsorluğuyla desteklediği bu dev organizasyon, Foça’nın spor turizmindeki gücünü bir kez daha tescillemiş olacak.