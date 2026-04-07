İzmir’in Foça ilçesinde bulunan Ağalar Konağı, yaklaşık 300 yıllık geçmişiyle bölgenin dikkat çeken tarihi yapıları arasında yer aldı. Atatürk Mahallesi’nde, antik yarımada üzerinde konumlanan konak, hem bulunduğu alan hem de taşıdığı tarihsel kimlikle öne çıktı.

Ağalar Konağı nerede bulunuyor

Ağalar Konağı’nın, Foça Atatürk Mahallesi’nde 48 ada 5, 6 ve 11 parseller üzerinde yer aldığı biliniyor. Yapı, Antik Phokaia’nın bulunduğu ve Osmanlı döneminden 21. yüzyıl başlarına kadar iskan edilen antik yarımada üzerinde konumlanmasıyla dikkat çekiyor.

Mimari özellikleri dikkat çekiyor

Konak, altı taş, üstü bağdadi sıvalı ve çıkmasız yapılar grubunda değerlendiriliyordu. Yığma taş zemin üzerine ahşap karkas olarak inşa edilen yapı, ön cephede taş çıkmalı ve kesme taş cepheli özellikler taşıyordu. Mimari açıdan Safranbolu, Kayseri ve Batı Anadolu sakız tipi ev mimarisiyle benzerlik gösterdiği ifade ediliyor.

Yangın yapının kaderini değiştirdi

Yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen Ağalar Konağı, 1992 yılında çıkan yangında büyük ölçüde tahrip oldu. Yangının ardından yapıdan günümüze yalnızca sınırlı kalıntılar ulaşabildi. Bu durum, konağın tarihsel değerine rağmen korunamamasını yeniden gündeme getirdi.

Atatürk bu konakta kalmıştı

Ağalar Konağı’nı önemli kılan unsurlardan biri de Mustafa Kemal Atatürk’ün 1933 yılında Foça’yı ziyareti sırasında burada konaklamış olması olarak biliniyor. Bu bilgi, yapının yalnızca mimari değil, aynı zamanda milli tarih açısından da önem taşıdığını ortaya koyuyor.

Sessizliğe bürünen bir tarih

Bugün geriye kalan izleriyle ayakta kalmaya çalışan Ağalar Konağı, Foça’nın geçmişine ışık tutan yapılardan biri olmayı sürdürüyor. Zamana ve yangına yenik düşen bu yapı, tarihin nasıl kaybolabildiğini gözler önüne seriyor. Bir dönem yaşamın sürdüğü, misafirlerin ağırlandığı bu konak, şimdi ise sessizliğin içinde hatırlanmayı bekliyor.