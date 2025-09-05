Son Mühür - Premier Lig, NBA, Şampiyonlar Ligi ve NFL gibi popüler organizasyonları milyonlarca kişiye korsan şekilde sunan platform, ABD merkezli Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) ile Mısır polisinin ortak operasyonuyla kapatıldı. Kahire yakınlarındaki Sheikh Zayed kentinde düzenlenen baskında iki kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bilgisayarlar, cep telefonları, nakit para ve kripto varlıklara el konuldu. ACE Başkanı Charles Rivkin, bu operasyonu “dijital korsanlıkla mücadelede tarihi bir dönüm noktası” olarak değerlendirdi.

80'den fazla domain ve 1,6 Milyar izleyici...

Streameast, yalnızca geçen yıl 1,6 milyar ziyaretçiyle küresel ölçekte korsan yayıncılığın en büyük aktörlerinden biri haline gelmişti. Platform, 80'den fazla alan adı üzerinden kullanıcılarına Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Formula 1, NBA, MLB ve NFL gibi büyük spor organizasyonlarını yasa dışı olarak sunuyordu.