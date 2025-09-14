Son Mühür- Rus İHA'larının Polonya hava sahasını işgal etmesinin ardından bölgede yükselen tansiyon bu kez Zapad askeri tatbikatında Zirkon hipersonik seyir füzesi kullanıldığının ortaya çıkmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Polonya, Rusya ve Belarus'un askeri tatbikatı nedeniyle sınıra 40 bin asker yığarak sınırını kapatma kararı almıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Zapad askeri tatbikatı sırasında Barents Denizi'ndeki bir hedefi Zirkon (Tsirkon) hipersonik seyir füzesiyle vurduğunu söyledi.

Bakanlık, "Gerçek zamanlı olarak alınan objektif izleme verilerine göre hedef doğrudan isabetle imha edildi" dedi.



Zirkon hipersonik füzesi...



Saatte 11 bin kilometreye ulaşan hızı olan Zirkon hipersonik seyir füzesi 2021'den bu yana Rus ordusu için geliştirilen bir silah olarak biliniyor. Hipersonik gemisavar füzesi olarak adlandırılan 3M22 Zirkon’un 1000 kilometreye kadar mesafesi olduğu belirtiliyor. Zirkon hipersonik füzesi, Şubat 2011’de dönemin Savunma Bakan Yardımcısı Vladimir Popovkin tarafından ilk kez dünyaya duyurulmuştu. Rus medyasına göre Zirkon hipersonik seyir füzesinin uçuş testleri ise 2015 yılında başladı.