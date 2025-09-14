Çin Ticaret Bakanlığı, Ciangsu Eyaleti Yarı İletken Üreticileri Birliği'nin şikayeti üzerine, ABD'den ithal edilen analog çiplere damping soruşturması başlattı. Bakanlık açıklamasında, 2022-2024 yılları arasında ABD'nin Çin'e çip ihracatının yüzde 37 arttığı, ancak ürün fiyatlarının yüzde 57 azaldığı belirtildi. Bu durumun Çinli üreticilerin fiyatlarını ve operasyonlarını olumsuz etkilediğine işaret edildi. Üç ay sürecek olan soruşturma, gerek görülmesi halinde bir yıla kadar uzatılabilecek.

"Ayrımcılık" Soruşturması ve Karşı-Tedbirler

Pekin yönetimi, ABD'nin 2018'den bu yana Çin'in ulusal çip endüstrisine yönelik başlattığı soruşturma ve tedbirleri incelemek üzere "ayrımcılık" soruşturması da açtı. Bu soruşturma, ABD’nin Çinli şirketlere yönelik uygulamalarının ayrımcılık teşkil edip etmediğini ele alacak. Çin'in Dış Ticaret Yasası, bu tür ayrımcı uygulamalara "karşı-tedbirlerle" yanıt verilmesine olanak tanıyor.

Gerginlik Madrid Görüşmeleri Öncesine Denk Geldi

Çin'in bu çift yönlü soruşturma kararını, ABD ve Çin heyetlerinin 14 Eylül’de Madrid'de başlayacak ekonomi ve ticaret görüşmelerinin yeni turu öncesinde alması, iki ülke arasındaki ticari gerginliğin boyutunu gözler önüne serdi. Soruşturma kararları, ABD’nin 12 Eylül’de 23 Çinli şirketi "ulusal güvenliğe aykırı" faaliyetler gerekçesiyle yaptırım listesine almasının hemen ardından geldi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu hamleyi kınayarak ABD'nin gerçek niyetinin sorgulanmasına neden olduğunu belirtmişti.