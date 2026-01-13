Nobel ödüllü iktisatçı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik artan siyasi baskıların yalnızca bir faiz tartışması olmadığını, bunun ABD’nin kurumsal yapısını ve küresel finansal dengeleri tehdit edebilecek boyutta olduğunu söyledi.

“Merkez bankası bağımsızlığı hayati önemde”

Bloomberg TV’de yaptığı değerlendirmelerde Acemoğlu, merkez bankalarının siyasi müdahalelerden bağımsız olmasının modern ekonomilerin temel taşı olduğunu vurguladı. Fed’in aldığı para politikası kararları nedeniyle siyasi ve hukuki baskı altına alınmasının tehlikeli bir emsal oluşturduğunu belirten Acemoğlu, bu tür adımların piyasa güvenini zedeleyebileceğini ifade etti.

“Piyasaların güveni kalıcı biçimde zarar görebilir”

Acemoğlu, para politikasının siyasi ajandalar doğrultusunda şekillenmeye başlaması halinde yatırımcı güveninin ciddi biçimde sarsılacağına dikkat çekti. Bu durumun yalnızca ABD ekonomisini değil, küresel finans sistemini de etkileyebileceğini belirtti.

Küresel endişe büyüyor

Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’nın Powell’a destek açıklamalarını da değerlendiren Acemoğlu, Fed’in dünya finans sisteminin merkezinde yer aldığını ve bu kuruma yönelik baskıların uluslararası piyasalarda kaygı yarattığını söyledi.

“Kurumsal yapı zayıflarsa refah da zayıflar”

Ünlü kurumsal ekonomi yaklaşımına atıf yapan Acemoğlu, Fed’in siyasallaşmasının ABD’yi kapsayıcı kurumlardan uzaklaştırabileceğini ifade etti. Kurumsal yapıdaki olası bir zayıflamanın, uzun vadeli ekonomik büyüme ve refah üzerinde kalıcı hasar bırakabileceğini dile getirdi.

Faiz indirimi baskısına uyarı

Trump yönetiminin faiz indirimi yönündeki baskılarını da değerlendiren Acemoğlu, bu tür adımların kısa vadede ekonomik hareketlilik sağlayabileceğini ancak uzun vadede enflasyon riskini artırarak ekonomiyi daha kırılgan hale getirebileceğini belirtti.

“Fed’in özerkliği korunmalı”

Açıklamalarının sonunda Acemoğlu, ABD Merkez Bankası’nın özerkliğinin korunmasının yalnızca ABD için değil, küresel finansal istikrar için de kritik önem taşıdığını vurguladı.

Trump ve Çin açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump hakkında da değerlendirmelerde bulunan Acemoğlu, "ABD kurumları zaten kriz içerisinde, Trump krizi derinleştiriyor. Trump ABD kurumlarını ayakta tutan normları yok etmeye çalışıyor." dedi. Çin'in nüfusu hakkında da konuşan Acemoğlu, "Çin nüfusu önümüzdeki 50-60 yılda yarı yarıya düşecek." ifadelerini kullandı.