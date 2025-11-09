Son Mühür- Her iki taraftan yüz binlerce insanın ölümüne neden olan Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafın da geri adım atmaya niyeti yok.

Savaşın yarattığı trajedinin perde arkasında kalan bir olayı bir anda dünyanın gündemine girdi.

Ukrayna, teslim olan bir askerini infaz eden Rus askeri Dmitry Kurashov’a müebbet hapis cezası verdi.Bu Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmada, savaş suçu kapsamında verilen ilk karar oldu.



Ne olmuştu?



Rus askeri Dmitry Kurashov geçtiğimiz yıl Pryiutne köyü yakınlarında Ukrayna mevzilerine yapılan saldırıda, silahsız ve teslim olmuş Hodniuk'u AK-47 ile yakın mesafeden vurmakla suçlanıyordu.

Kurashov başlangıçta suçunu kabul etmiş, ancak daha sonra mahkeme sürecinde bunu geri çekmişti. Ancak olayın tanıklarının ifadelerinin ardından mahkeme Kurashov'un itirazını dikkate almadığını gösterdi.

Bu, Ukrayna mahkemelerinin ilk kez bir Rus askerine, esir alınan bir Ukrayna askerini infaz ettiği için verdiği müebbet hapis cezası olması nedeniyle dikkati çekti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Savcılar Ofisi de bunu "tarihi bir karar" olarak nitelendirdi.

Savaş suçu kapsamında 2022'de silahsız bir sivili infaz eden Rus asker Vadim Shishimarin'in ömür boyu hapis cezasına çarptırılması olmuştu.