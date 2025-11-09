Son Mühür- Tesla hissedarları, Elon Musk'a 1 trilyon dolar değerinde maaş paketini onayladı.

Parayı almak için yapması gerekenler:

1 yılda 12 milyon araç satması

1 milyon Robotaxi ve 1 milyon insansı robot üretmesi

2035'e kadar Tesla'nın değerini 8.5 trilyon dolara yükseltmesi.

Söz konusu hedeflere ulaşması halinde Elon Musk dünyanın 1 trilyon dolar serveti olan ilk insan olmasının önünde engel kalmayacak.



Elon Musk 1 trilyon dolarla neleri satın alabilir?



Küresel Bakış Genel Yayın Yönetmeni Umut Güner, tarihte bir ilki başararak 1 trilyon dolarlık servet sahibi olabilecek Elon Musk'ın bu parayla neler satın alabileceğine dikkat çekti.



Elon Musk'ın 1 trilyon dolara alabilecekleri:

İsviçre, Jeff Bezos'un yatları, Coca Cola ya da Starbucks şirketi gibi dünyaca ünlü markalar Elon Musk'ın olası devasa serveti için satın almakta zorlanmayacağı hedefler olabilir.

- ABD’deki tüm otomobiller: Ülkede bu yıl satılan bütün araçları toplu olarak satın almak mümkün olurdu.

- 10.000 Starbucks CEO’su: Starbucks CEO’su Brian Niccol’un yaklaşık 100 milyon dolarlık maaşı baz alındığında, 10 bin kez aynı pozisyonu “satın almak” mümkün.

- 333 gökdelen: JPMorgan Chase’in Park Avenue’daki yeni genel merkezi 3 milyar dolara mal oldu. Aynı binadan 333 tane inşa edilebilir.

- 2.000 Jeff Bezos yatı: Bezos’un 500 milyon dolarlık yatından 2.000 adet alınabilir.

- İsviçre’nin tamamı: Ülkenin yıllık GSYH’si yaklaşık 900 milyar dolar; yani teorik olarak bir trilyonla bir ülke “satın alınabilir.”

- Hawaii’deki tüm evler: Adadaki 572 bin hane bulunuyor ve bir evin ortalama değeri 826 bin dolar, bir trilyonla tamamı satın alınabiliyor.

- Coca-Cola+herkese kola: 300 milyar dolara Coca-Cola şirketini alıp, kalan parayla dünya nüfusuna 12’lik paketler dağıtmak mümkün.

- Tüm büyük otomobil üreticileri: Toyota, Volkswagen, Stellantis, Hyundai, Ford ve GM’nin tamamı satın alınabilir.

- Üç büyük petrol devi: ExxonMobil, Chevron ve ConocoPhillips’i birlikte satın almak da mümkün.