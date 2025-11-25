Son Mühür- İlk önce ABD tarafından hazırlandığı düşünülen ancak metnin asıl sahibinin Rusya olduğu 28 maddelik barış planına Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in cevabı, ''Şu anda Ukrayna çok zor bir seçimle karşı karşıya. Ya onurumuzu kaybedeceğiz ya da kilit bir ortağımızı'' sözleriyle vermişti.

Zelenskiy'in açıklamalarına Trump'tan, ''Ya plana razı ol, ya da savaşmaya devam et" mesajı gelmişti.



28 maddelik planda neler var?



Ukrayna'nın barış zamanı ordusunu 600 bine indirmesi, NATO'dan vazgeçmesi ve Rusya'nın işgalinde bulunan topraklardan vazgeçmesi gibi alt başlıkları olan plan tam anlamıyla rafa kaldırılmış değil.



Cenevre'de uzlaşma umudu...



Cenevre'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Zelenskiy'nin Güvenlik Şefi Andriy Yermak liderliğindeki heyetlerin iki gün süren görüşmelerinde 28 maddelik planın 19 maddeye indirildiğine dair iddialar gündeme gelmişti.

Avrupalı liderlerin de soğuk baktığı ilk 28 maddelik planla ilgili en sıcak gelişme Zelenskiy'in bir kez daha Washington'a gideceğinin ortaya çıkması oldu.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırlanan barış planı çerçevesinde ABD'de Trump'la bir araya geleceğini duyurdu.

Görüşmenin Şükran Günü olan 28 Kasım'dan önce gerçekleşmesi bekleniyor.

Borsalar yükselişe geçti...



ABC News’e konuşan üst düzey bir ABD yetkilisi, Ukrayna barış anlaşmasını kabul ettiğini öne sürdü.

Haberin ajanslara düşmesinin ardından Londra borsası yüzde 0.35, Frankfurt Borsası yüzde 0.70, Paris borsası yüzde 0.60 ve Borsa İstanbul yüzde 0.51 oranında yükseldi.