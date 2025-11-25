İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney sınır hattındaki Nebatiye vilayetine bağlı Rımeyiş ve Yarun beldelerinin çevresine yönelik fosfor bombası kullandığı bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan’ın güney bölgelerine yönelik askeri eylemlerini aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

Sınır bölgesi fosfor bombasıyla hedef alındı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın (Ulusal Haber Ajansı) geçtiği habere göre, İsrail topçu birlikleri sınır şeridinde yer alan Rımeyiş ve Yarun beldeleri civarını hedef aldı. Haberde, saldırıda uluslararası yasalarla kullanımı tartışmalı olan fosfor bombası kullanıldığı bilgisine yer verildi. Söz konusu saldırıya ilişkin Lübnan resmi makamlarından ise henüz detaylı bir açıklama gelmediği belirtildi.

Ateşkes ihlalleri ve süregelen işgal durumu

İsrail’in, Ekim 2023’te başlayan ve Eylül 2024’te geniş çaplı bir savaşa dönüşen Lübnan’a yönelik askeri operasyonları, bölgede büyük yıkıma neden oldu. Savaş sürecinde 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 17 bin kişinin yaralandığı kayıtlara geçmişti.

27 Kasım 2024 tarihinde Lübnan ve İsrail arasında bir ateşkes anlaşması imzalanmasına rağmen, İsrail’in anlaşma hükümlerini binlerce kez ihlal ettiği rapor edildi. İhlaller sadece bombardımanlarla sınırlı kalmadı. İsrail’in, 8 Ekim 2023 sonrası ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tuttuğu ve onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını devam ettirdiği bildirildi.

Ateşkes sonrası can kayıpları artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, İsrail’in ateşkesi hiçe sayan saldırıları sonucunda can kayıpları ve yaralanmalar da devam etti. Bakanlık, 27 Kasım 2024 ile 20 Kasım 2025 tarihleri arasındaki yaklaşık bir yıllık dönemde İsrail'in saldırılarında 331 kişinin hayatını kaybettiğini ve 945 kişinin yaralandığını açıkladı.