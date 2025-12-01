Rusya, Çin vatandaşlarına uygulanan vize zorunluluğunu kaldırdı. Karar, iki ülke arasında turizm, ticaret ve diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Rusya, Çin vatandaşlarına vizesiz giriş izni verdi

Kremlin’in yaptığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin vatandaşlarının ülkeye vizesiz girişine imkan tanıyan kararnameyi imzaladı. Düzenleme, Rusya'nın resmi yasal bilgi portalında yayımlanarak yürürlüğe girdi ve anında yürürlük kazandı.

30 güne kadar serbest seyahat hakkı

Yeni uygulamaya göre Çin vatandaşları Rusya’da 30 güne kadar vizesiz kalabilecek. Vizesiz seyahat döneminin 14 Eylül 2026’ya kadar geçerli olacağı açıklandı.

Yetkililer uygulamanın hem ekonomik ilişkileri hem de karşılıklı turizm hareketliliğini artırmasının beklendiğini belirtiyor.

Çin de bu yıl Ruslara vizeyi kaldırmıştı

Karşılıklı adımlar dikkat çekiyor. Pekin yönetimi, yıl içinde Rus vatandaşları için vize zorunluluğunu kaldırmıştı.

Çin’in vize serbestisi kararının ardından Rus tur şirketlerinde bu ülkeye yönelik uçak bileti taleplerinde yüzde 30’u aşan artış yaşandığı belirtilmişti.