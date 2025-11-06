Son günlerde adı gündemde olan Ruşen Çakır, sosyal medya başta olmak üzere birçok platformda merak konusu oldu. İBB soruşturması kapsamında ismi geçen gazeteciler arasında yer alan Çakır’ın yaşamı, meslek hayatı ve güncel durumu detaylı şekilde araştırılıyor.

Ruşen Çakır, uzun yıllardır Türk basınının tanınan simalarından biri olmayı sürdürüyor. Gazeteciliğe adım attığı ilk yıllardan bu yana pek çok gazetede, dergide ve televizyon kanalında farklı görevler üstlendi. Son gelişmelerle birlikte biyografisi yeniden gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ruşen ÇAKIR, Yavuz OĞHAN ve Batuhan ÇOLAK’ın üzerilerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”

Ruşen Çakır gözaltı süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ruşen Çakır’ın da aralarında bulunduğu bazı gazetecilerin ifadelerinin alınmasına karar verildi. Soruşturmada, esas olarak “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım etme” iddialarının yer aldığı aktarıldı. Medyascope Yayın Yönetmeni Çakır’ın "henüz gözaltına alınmadım" şeklinde tweet attığı biliniyor. Aynı soruşturmada farklı gazeteciler de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ruşen Çakır’ın gazetecilik kariyeri

Ruşen Çakır, 25 Ocak 1962’de Artvin’in Hopa ilçesinde doğdu. Çocukluğunda ailesiyle beraber İstanbul’a taşındı, eğitim hayatına Galatasaray Lisesi’nde başladı ve bu okuldan mezun oldu. 1985 yılında Nokta dergisinde gazeteciliğe ilk adımını attı. Daha sonra Tempo, Cumhuriyet, Milliyet, CNN Türk, NTV, Vatan ve Habertürk gibi birçok prestijli medya kuruluşunda çalıştı. Uzun bir süre TESEV’de Demokrasi, Sivil Toplum ve İslam Dünyası Programı’nı da yönetti. 2015 yılında ise Medyascope platformunu kurdu ve halen burada çalışıyor. Ayrıca akademik olarak da çeşitli üniversitelerde dersler verdi.

Ruşen Çakır kimdir?

Ruşen Çakır, Laz kökenlidir. Babasının adı Ali Hikmet Çakır, annesinin adı Nermin Çakır’dır. Galatasaray Lisesi sonrası Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’ne başladı fakat mezun olmadan okuldan ayrıldı. Eşi yazar Müge İplikçi, oğlunun adı ise Ali Deniz’dir. Çakır, gazeteciliğin yanı sıra çok sayıda kitap yazdı ve Türkiye’de sosyopolitik dönüşümler üzerinde önemli çalışmalar yaptı. Özellikle Şerif Mardin’le 2007’de yaptığı röportajdaki “Mahalle Baskısı” kavramı uzun yıllar tartışıldı.